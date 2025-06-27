Besler'in projesine Avrupa'dan 2,8 milyon euro destek

“SAFER Projesi, Türkiye'de tarımın dijital dönüşümünde öncü bir rol üstlenerek, geleceğe yön veren sürdürülebilir bir model ortaya koyuyor. Çok paydaşlı iş birliği ve verimlilik odaklı projemizin ikinci fazında Avrupa'nın en saygın gıda inovasyon kuruluşlarından biri olan EIT Food'dan sağladığımız bu destek attığımız adımların uluslararası düzeyde de örnek olduğunu kanıtlıyor. Besler olarak, Türkiye'nin tarımsal kalkınmasına stratejik katkı sağlama hedefimizle, gıda ekosistemindeki tüm paydaşlarımızla birlikte sektöre değer katmaya, sürdürülebilirliğe ve inovasyona yön vermeye devam edeceğiz.”