Besler'in projesine Avrupa'dan 2,8 milyon euro destek

Besler CEO'su Mert Altınkılınç proje ikinci faz toplantısında açılış konuşması yaptı.
Besler, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK ortaklığında yürüttüğü ‘SAFER – Smart Agriculture Fields in the European Region' tarım projesine EIT Food tarafından 2,8 milyon Euro hibe desteği sağlandığını duyurdu.
Avrupa Birliği ve TÜBİTAK ile yürütülen, patatesin hasat öncesi sürecini tarladan anlık takiple izleyerek verimlilik artışı ve çevresel etkilerin azaltılmasında kazanımlar sunan SAFER Projesi'nin ikinci fazı, proje ortaklarının da katılımıyla Yıldız Holding'in Çamlıca Kampüsü'nde düzenlenen toplantıyla başlatıldı.
Projenin ilk fazında tarımda teknoloji tabanlı verimlilik artışı ve çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik pek çok sonuca ulaşıldı; Patatesin üretim süreçlerinde yüzde 17'lik verim artışı, ürün kalitesinde yüzde 25'lik iyileşme, su tüketiminde yüzde 40'lık tasarrufla tarımsal sürdürülebilirlik kriterlerine katkı sağlandı. Projenin ikinci fazında ise hasat edilecek patatesin kalitesinin öngörülebilmesi için yapay zekâ destekli sistemlerle daha ileri uygulamalar geliştirilecek.
‘SAFER PROJESİ TÜRKİYE'DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMIN GELECEĞİNE YÖN VERECEK'
Proje ikinci faz toplantısında açılış konuşması yapan Besler CEO'su Mert Altınkılınç, tarım sektöründe sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına yenilikçi projelere büyük önem verdiklerini belirtti. Altınkılınç, sözlerine şöyle devam etti:
“SAFER Projesi, Türkiye'de tarımın dijital dönüşümünde öncü bir rol üstlenerek, geleceğe yön veren sürdürülebilir bir model ortaya koyuyor. Çok paydaşlı iş birliği ve verimlilik odaklı projemizin ikinci fazında Avrupa'nın en saygın gıda inovasyon kuruluşlarından biri olan EIT Food'dan sağladığımız bu destek attığımız adımların uluslararası düzeyde de örnek olduğunu kanıtlıyor. Besler olarak, Türkiye'nin tarımsal kalkınmasına stratejik katkı sağlama hedefimizle, gıda ekosistemindeki tüm paydaşlarımızla birlikte sektöre değer katmaya, sürdürülebilirliğe ve inovasyona yön vermeye devam edeceğiz.”
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