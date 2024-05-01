Beyaz et ihracatına kısıtlama geldi

Fiyat artışına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak için çalışma başlatan bakanlık, son 5 ayda fiyatı yüzde 170 artan beyaz et ihracatına kısıtlama getirdi. Ticaret Bakanlığı, kanatlı eti ihracatını bugünden itibaren yıl sonuna kadar 8 aylık bir kısıtlama getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan istişareler sonucunda aylık 60 bin ton ihracatı yapılan beyaz etin sadece 10 bin tonu satılabilecek. Böylece dış piyasalara satılan kanatlı etinin 50 bin tonu iç piyasaya dağıtılacak ve iç piyasada fiyatları geriye çekecek. Tavuk eti ürünlerinin iç piyasalardaki fiyat artışlarının nedenini de araştıran Ticaret Bakanlığı müfettişleri 16 üretici firmayı denetledi.
ÜRETİCİ FİRMALARA CEZA YAĞDI
Bu denetlemeler sonucunda 13 aylık süre içerisinde 16 üretici firmanın girdi, çıktı ve maliyet hesaplarındaki değişiklikler gözlemlendi. Haksız fiyat artışı gerçekleştiren 8 firmaya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından ceza verildi. Ayrıca, tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren firmalara fiyatlara hızlı etki edilmesi için yeniden denetimler de başlatıldı.
Arz kaybı olmayacak
Kanatlı et ürünlerinin ihracının kayda bağlanması ile birlikte üreticilerin üretim kaybı yaşamaması için de önlemler alındı. Analiz çalışmaları yapan Ticaret Bakanlığı, dış piyasaya satışı tamamen durdurmayarak yurt dışındaki alıcıların üretimin artmasıyla yeniden Türkiye'den alışveriş yapması için açık kapı bıraktı.