Beyaz yakalının asistanı TOBİ

Yapay zeka uygulamaları hayatımızda her geçen gün daha fazla yer alırken, iş yapış şeklimiz de değişiyor. Son yıllarda dijitalleşmeye ağırlık veren firmalar, şimdilerde mobil asistana yöneliyor. Koronavirüs (Kovid-19) salgını bu süreci hızlandırdığı gibi yenilikleri kısa sürede benimsememizi sağladı.

EVDEN ÇALIŞANIN YARDIMCISI

Vodafone’un kişisel dijital asistanı TOBi de bu ilgi artışından nasibini alarak aylık 1 milyonu aşkın tekil kullanıcı ve toplam 2,3 milyonun üzerinde sohbet sayısına ulaşma başarısı gösterdi. TOBi de Yapay Zeka’ya dayalı bir kişisel dijital asistan. Henüz 8 aylık genç bir uygulama. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun ile TOBİ’yi ve evden çalışmanın yeni kurallarını konuştuk.

%92’LİK DOĞRU ANLAMA ORANI

Ergun’a göre, Vodafone müşterileri, TOBi ile yazışarak, fatura detayları, mevcut tarifeleri, tarife değişikliği ya da ek paket satın alma işlemleri, mevcut kampanyaların tarihleri, kalan kullanımları ve kullanım detayları gibi birçok konuda bilgi alabiliyor. “TOBi için kullanıcıları ile duygusal bağ kurmak da oldukça önemli” diyen Emru Ergun, TOBi’nin şu anda %92’lik doğru anlama oranıyla gayet iyi durumda olduğunu paylaşıyor. Son dönemin önemli platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) konusunda da kullanıcıların taleplerini karşılar hale gelindiğini belirtiyor.

1 milyonluk kullanıcı

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Eylül 2019’dan itibaren hizmet vermeye başlayan sisteme ilişkin bilgi veren Ergun, “Önceden aylık 1,5 milyon seviyelerinde olan sohbet adedimiz salgın döneminin etkisiyle 2,5 milyon seviyelerine yaklaştı Bu işlemler aylık 1 milyonun üzerinde tekil kullanıcı tarafından gerçekleştiriliyor” diyor. Yeni normal olarak ifade edilen dönemde evden çalışmanın yaygınlaşacağını belirten Emre Ergun, “Sadece birkaç haftada tüm müşteri hizmetleri ekibimizi, evden çalışma modeline geçirdik. Çağrı merkezlerimizde de evden çalışma oranı yüzde 100’e ulaştı” diye konuştu.

Korona günleri etkiledi

Emre Ergun

Emre Ergun, TOBİ’nin geliştirme çalışmaları hakkında da şu bilgileri verdi: “Koronavirüs salgınıyla birlikte dijital teknolojilerin iş ve özel yaşamlarımız üzerindeki olumlu ve dönüştürücü etkisini bir kez daha gördük. Yapay Zeka’ya dayalı dijital asistanlar da dijitalleşmenin sunduğu önemli faydalardan biri. Bugün salgın hakkında insanlara güvenilir kaynaklardan doğru bilgiyi ulaştırmak için dijital asistanlardan yararlanabiliyorsunuz. Bilgi almanın en hızlı ve etkili yollarından birinin internet olduğunu düşündüğümüzde, dijital asistanların önemi daha da artıyor. Koronavirüs sonrasında da dijital asistanların önemini koruyacağını ve daha da gelişerek vazgeçilmez bilgi kaynaklarımızdan biri haline geleceğini öngörmek mümkün. Biz de TOBİ’yi geliştirmeye devam edeceğiz.”