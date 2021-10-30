​Beyaz yakalının yeni gözdesi ofis pedalı ​

Önceden ayağa kalkmakta zorlanan hastaların fizik tedavi sürecinde kullanılan ayak pedalları, şimdilerde ofis çalışanlarının gözdesi oldu. Karantina günlerinde hareketsiz kalmak istemeyen, kilo vermeye çalışanların kullandığı bu taşınabilir cihazlara ciddi bir talep söz konusu.

FİYATI 300 İLA 5 BİN LİRA ARASINDA

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) verilerine göre, 2020 mart ayından 2021’in aynı ayına kadar spor malzemesi online satışı yüzde 95 oranında arttı. Haliyle piyasadaki bu canlılıktan birçok spor ürünü payını alıyor. Ayak pedalları da artık plaza çalışanları tarafından sıkça tercih ediliyor. Masada dosyalar, aklınızda hesap kitap, ayağınızın altında bisiklet pedalı. Başlıyorsunuz çevirmeye 1,2,3..112 ve dahası. Masa başı çalışmanın fiziksel sorunlarına pandemi kiloları da ekleninde çareyi pasif sporda bulduk diyebiliriz. Gelelim fiyatlara. Manuel olanlar 300 liradan başlayıp 800 liraya kadar çıkarken; dijitallerde rakam bin 5 bin liraya çıkıyor.

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FİRMALAR SİPARİŞ YETİŞTİREMİYOR

İşin içine bir şey moda olmaya görsün zihniyetinin payını da eklemek lazım. Eminönü ve Merter tarafındaki toptancılar yoğun talepten son derece memnun. Güneş Tıbbi Cihazlar firma yetkilisi Ramazan Mehmet Önal, önceleri doktor tavsiyesi ile alınan bu ürünlerin şimdi plaza çalışanlarının gözdesi olduğunu belirterek, “Salgın dönemi ile başlayan siparişlerde ciddi artış vardı. Önceki yıllara göre iki katına ulaşan siparişler alıyoruz. Taleple beraber yeni cihazlar çıktı. Gençler ve evde oturanlar özellikle son teknoloji bu ürünleri daha sık tercih ediyor” diyor.

Online satışları artıyor

Karantina günlerinde evde online spor derslerinin popülerliğine bağlı olarak dambıl, pilates topu, direnç bandı, step tahtası, bilek ağırlığı gibi ürünlere ilgi tavan yaptı. İnternet satışı giderek yükselen bizim ayak pedalları biraz tembel işi sporun yeni gözdesi. Kısacası, bu ara vatandaş pandemide aldığı kilolara saydırırken, başlıyor çevirdiklerini sabırla saymaya...

Yaşlı bakım evinden Levent’teki ofislere

İthalatçı başka bir firmanın yetkilisi kilo verme yanında bu ürünlerin beyaz yakalılar için bir tür moda haline geldiğini aktardı. Önceleri yaşlı bakım evlerine yolladıkları teslimatların şimdilerde Levent’teki dev gökdelenlere yöneldiğini söylüyor. Şu an ülkemiz bu cihazların çoğunu ithal etse de firma yetkilileri yerli üretimlerin arttığını sözlerine ekledi. Yakında ihracat olanaklarının gelişeceğini paylaşmış olalım.

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