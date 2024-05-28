Beyzbol sopası silaha dönüştü: Çivisi çıktı

Türkiye’de yaşanan bazı şiddet olaylarında kullanıldığını gördüğümüz beyzbol sopaları, üzeri çivi ve demirle kaplanmış şekilde e-ticaret platformlarında açıkça satılıyor. Beyzbol sporcularının topa vurmak için kullandığı yumuşak tahta ya da hafif metalden yapılmış olan bu sopa, bazı firmalar tarafından adeta silaha dönüştürülüp pazarlanıyor. Türkiye’nin önde gelen pazar yerlerinin neredeyse tümünde standart dışı ürünler görebilirsiniz. Uygulamanın arama kısmına, ‘Beyzbol sopası’ yazdığınızda; üzerine çivi çakılmış, zincirle kaplanmış, ağır demirden yapılmış ve daha sayamayacağımız türden örnek bulabilirsiniz.

FİYATLARI 150 İLA 1.800 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Şiddete özendiren resimlerde, topa değil başka birine vurmaya hazırlanan kişilerin görselleri kullanılıyor. Kavga sahnelerinin canlandırıldığı ilanlarda bir spor ürününün değil silahın sunulduğunu kolayca anlayabilirsiniz. Fiyatları 150 ila 1.800 lira arasında değişiyor. Bazı ilanlarda demirden sopanın tahtayla kaplandığı bilgisi veriliyor. İnternet satışlarında, ‘kişisel koruma aracı’ gibi isimlere rastlayabilirsiniz. Her fırsatta yapay zeka destekli kontrol mekanizmalarıyla övünen e-ticaret platformlarının bu ilanları nasıl atladığı soruluyor.

ONLINE PLATFORMLARDA FİRMA DENETİMİ NEDEN YOK?

Oysaki buradaki satıcılar, fiyat ve hizmet bakımından sıkça denetleniyor. Örneğin taklit, sahte, pornografik ürünler sistem tarafından tespit edildiği takdirde kaldırılıyor. Müşterilerden yoğun şikayet alan işletmelerin de satışı durduruluyor. Bu tarz davranışları tekrarlayan firmaların faaliyetleri bile sonlandırılıyor. Görsellerde bile amaç dışı kullanım söz konusu. Açıkça şiddet aleti olarak satılan beyzbol sopalarının denetimlere takılmaması ilginç bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

KAVGALARLA GÜNDEME GELİYOR YASAKLANSIN

Amacının dışında sunulan bu spor aletinin şiddet olaylarında kullanıldığına sıklıkla rastlıyoruz. Özellikle sürücülerin tercih ettiği ürün, saldırı amaçlı saklanıyor. Hatta bu konuda geçtiğimiz yıllarda ve yakın zamanda ‘Beyzbol sopasıyla yaşanan kavgalar ve ölümler’ gündeme gelerek kamuoyunda tartışıldı. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, özellikle çivili ürünlerin sporla alakası olmadığını belirterek şunları söyledi: "Bunların satıldığı yerler, Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenmeli. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü işlem tarafından yapılabilir. Daha sonra ise satışını yasaklar. Vatandaş, ilanı görünce 'Alo 175'i arayıp şikayet etmeli. Bu siteler legal ürünleri satmak zorunda.”

Türkiye, beyzbol sopasının en çok satıldığı ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Demirle bezeli ürünler, internette peynir ekmek gibi giderken; bu sporun olmazsa olmazı eldiven ve beyzbol topu satışları yok denecek kadar az. Bu da sopanın amacını net olarak gösteriyor.

Bir sopanın başına daha ne gelebilir ki?

Satışlarda bir numarada Adana'nın olduğunu söyleyelim. Sıcağın başkentinde yapılan 'güneşe ateş etmeyiniz' anonsunun sopalı versiyonunu duyar mıyız bilmiyorum. Anlayacağınız, Hollywood filmlerinden aşina olduğumuz beyzbol sopasını aldık, çivilere sarıp, demirle bezedik. Beyzbol sahası bulamayınca otoyolda denedik. Topa vurmak yerine trafikte kavga ettiğimiz adamın kafasına yöneldik. Kısacası okuyucu; bir sopanın başına daha ne gelebilir ki sorusunun yanıtını arayan haberimiz, şu sosyal mesajla satırlarını sonlandırsın: "Güneşe ateş etmeyiniz, kanallarda çimmeyiniz. Beyzbol sopası kullanmayınız."







