Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Temsilciler Meclisinde kabul edildi

Temsilciler Meclisinde gece saatlerinde yapılan oylamada 219 vekil tasarıya "evet" oyu verirken 212 vekil ise "hayır" oyu verdi. 2 Demokrat vekilin tasarıya hayır oyu vermesi dikkati çekti.

Bu sonuçla kabul edilen dev ekonomik destek paketi Senatoya gönderilirken kabul edilmesi halinde yasalaşması için Biden'ın masasına gidecek.

Pakette kişi başına 1400 dolarlık nakit yardım çeklerinin yanı sıra asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılmasını öngören madde de yer aldı.

OYNAT 00:26 ABD Başkanı Joe Biden'ın kalemle mücadelesi: Cebini bulamadı Gafları ve skandallarıyla sık sık gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, şimdi de yeni kararnamelere imza attığı esnada yaşadıklarıyla sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.



Biden kameralar karşısında 4 yeni kararnameye imza attıktan sonra kalemini koyacağı ceket cebini bulamadı. Bunun üzerine imza attığı kalemi pantolonun cebine koydu. BiP'te paylaş

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Saatlik ücret düzenlemede yer almayacak

Ancak önceki gün Senatoda ilgili yetkililerin açıkladığı bir karara göre, asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılması ile ilgili madde ekonomik destek paketinde yer alamayacak.

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Senatodaki Cumhuriyetçilerin yanı sıra bazı Demokratlar da bu yönde bir adıma "işsizliği artıracağı" gerekçesiyle karşı çıkıyor.