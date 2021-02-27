Ekonomi Bidenın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Temsilciler Meclisinde kabul edildi
DÜNYA EKONOMİSİ

Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Temsilciler Meclisinde kabul edildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Temsilciler Meclisinde kabul edildi. Ancak önceki gün Senatoda ilgili yetkililerin açıkladığı bir karara göre, asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılması ile ilgili madde ekonomik destek paketinde yer alamayacak.

Haber Merkezi AA
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Temsilciler Meclisinde gece saatlerinde yapılan oylamada 219 vekil tasarıya "evet" oyu verirken 212 vekil ise "hayır" oyu verdi. 2 Demokrat vekilin tasarıya hayır oyu vermesi dikkati çekti.

Bu sonuçla kabul edilen dev ekonomik destek paketi Senatoya gönderilirken kabul edilmesi halinde yasalaşması için Biden'ın masasına gidecek.

Pakette kişi başına 1400 dolarlık nakit yardım çeklerinin yanı sıra asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılmasını öngören madde de yer aldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın kalemle mücadelesi: Cebini bulamadı
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ABD Başkanı Joe Biden'ın kalemle mücadelesi: Cebini bulamadı
Gafları ve skandallarıyla sık sık gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, şimdi de yeni kararnamelere imza attığı esnada yaşadıklarıyla sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Biden kameralar karşısında 4 yeni kararnameye imza attıktan sonra kalemini koyacağı ceket cebini bulamadı. Bunun üzerine imza attığı kalemi pantolonun cebine koydu.


Saatlik ücret düzenlemede yer almayacak

Ancak önceki gün Senatoda ilgili yetkililerin açıkladığı bir karara göre, asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılması ile ilgili madde ekonomik destek paketinde yer alamayacak.

Senatodaki Cumhuriyetçilerin yanı sıra bazı Demokratlar da bu yönde bir adıma "işsizliği artıracağı" gerekçesiyle karşı çıkıyor.

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