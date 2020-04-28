BİM'den 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına 12 milyon TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayının başında başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" isimli Milli Dayanışma Kampanyası yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak startını verdiği kampanyaya yaklaşık 1 ay içerisinde 728 binden fazla kişi ve kurum destekte bulundu.

2 MİLYAR TL'YE YAKLAŞTI

Toplumun her kesiminden büyük ilgi gören kampanyada toplanan para miktarı ise 2 milyar TL'ye yaklaştı. Kampanya kapsamında toplanan paralar koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda mağduriyet yaşayan ihtiyaç sahipleri için kullanılacak.

BİM'DEN 12 MİLYON TL'LİK DESTEK

Kampanya kapsamında en yüksek bağışta bulunan şirketlerden biri de BİM marketler zinciri oldu. Dünya genelinde 8 bin 348 şubesi bulunan Birleşik Mağazalar A.Ş. tarafından Bize Bize Yeteriz kampanyasına 12 milyon TL destekte bulunuldu.

Yüksek indirim modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, temel gıda ve tüketim malzemelerini mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırmayı amaçlarken mağaza sayısı ve cirosunu da istikrarlı bir biçimde arttırmayı sürdürüyor.

40 MİLYAR TL CİRO!

2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24 oranında büyüyerek 40 milyar TL ciro elde eden BİM'in net kâr oranı ise yüzde 3.0 olarak gerçekleşti. Vergi ve sosyal güvenlik ödemeleri olarak kamuya toplam 2 milyar TL civarında katkı sağlandı.

8 BİN 348 MAĞAZA

Geçen yılın sonu itibari ile BİM’in Türkiye’de ve yurt dışında bulunan toplam mağaza sayısı 8 bin 348. 2019 yılı içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaştı.

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BİM Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerini sürdürüyor.

Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak 497 mağazaya ulaşan şirket, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 320 mağazası bulunuyor.

5 BİN KİŞİYİ İŞE ALACAK

Günde 5 milyon tüketiciye yüksek kaliteyi en uygun fiyatlarla sunan, 50 bini aşkın insana istihdam sağlayan, küçük ve orta ölçekli 500’ü aşkın tedarikçiden ürün alarak onları destekleyen BİM, dünyanın en hızlı büyüyen perakende şirketleri arasında da yer alıyor.

2020 yılında 5 bin kişiyi işe almayı planlayan BİM 1 milyar TL'lik de yatırım yapmayı hedefliyor.