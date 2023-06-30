Binlerce kasap İstanbul’a akın etti

Farklı semtlerdeki 289 resmi kurban kesim yerinde çalışmak üzere binlerce kasap, Anadolu’nun farklı şehirlerinden İstanbul’a göç etti. Kasapların önemli bir bölümü de vakıf ve çeşitli kurumlarca kiralanan kesim alanlarında çalışacak. Geçen yıllarda olduğu gibi kasaplar yine yüzde hesabı ve adet başına ücret alacaklar. İstanbul'da 289 kurban satış noktasında ve 16 kesimhanede hizmet veriliyor. Haftalar öncesinden büyük ve küçükbaş hayvanlarıyla mega şehrin yolunu tutan üreticiler, elindekilerin yüzde 90’ını satmanın mutluluğunu yaşarken şimdi ise sıra kasaplarda.

3 AYLIK GELİRİNİ 3 GÜNDE KAZANIYOR

Kurban piyasasının merkezi İstanbul’da yaklaşık 289 tesiste çalışan kasaplar, 3 aylık gelirini 3 günde çıkarıyor. Aylık gelirlerini bayramda tek günde kazandıklarını paylaşan kasapların, günlüğü yaklaşık olarak 10 bin lirayı buluyor. Bayram sonrası mahalledeki dükkanlarına geri dönecek olan meslek erbaplarının mesaisi, kıyma çekme işlemiyle devam edecek.

İŞİN EHLİNDE KESİM YAPTIRILMALI

Geçen yıl büyükbaş kurban kesimini 1.000 lira ile 1.500 liraya yapan kasaplar, bu yıl büyükbaş kesimi için en az 2 bin 500 lira istiyor. Küçükbaş için ise geçtiğimiz yıl 200 lira olan kesim ücreti bu yıl 400 liradan başlıyor. Bir kasabın ekibiyle beraber günde 50 adet kesim yapabileceği belirtiliyor.

Merdiven altına dikkat

Uzmanlar, vatandaşı kurban kesimini işin ehli yerlerden yapması gerektiği konusunda uyarıyor. Vatandaşların kurban alırken dikkat etmesi gerektiğini ve merdiven altı yerlerden almamasını vurgulayan uzmanlar, “İşin ehli olan yerlerden kesim yapılmalı. Bir satır, bir kurban alan kişiye kurban kestirilmemeli” değerlendirmesini yapıyor.







