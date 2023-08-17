Bir puan dijitalleşme 26 milyar dolar katkı

Vodafone, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunu mercek altına alan yeni bir rapor yayınladı. Vodafone’un Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) işbirliğiyle hazırladığı 'Dijital Türkiye 2030 Raporu'nda Türkiye’nin dijital dönüşümdeki durumu, potansiyel gelişim alanları ve olası ekonomik etkiler gelişmiş ülkelerle karşılaştırmalı bir perspektifle değerlendiriliyor. Türkiye’nin dijital yüzyılına ışık tutması hedeflenen raporda, ülkenin dijital dönüşüm süreci ve bu sürecin hızlandırılması için önerilen politika adımları Dijital Toplum, Dijital Şirket, Dijital Devlet ve Dijital Altyapı başlıkları altında incelendi.

GELİŞİMİN TEMELİ

Raporun tanıtım toplantısında konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, dijitalleşmenin ekonomik ve sosyal gelişimin temeli olduğunu söyledi. Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinin en önemli üç unsuru olan toplum, şirketler ve devleti mercek altına aldıklarını beliren Aksoy, “Bu unsurların olmazsa olmaz bileşeni ve önkoşulu durumundaki altyapıyı da dördüncü eksen olarak inceledik. 2030 yılı, sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla temsil edilen küresel kalkınma işbirliğinin hedef tarihi. AB başta olmak üzere çoğu gelişmiş ülkenin dijital stratejilerinin hedef yılı da 2030” dedi.

AB’NİN GERİSİNDEYİZ

Dijital becerilerin bir yandan vatandaşl rini kolaylaştırırken akademik olanakları iyileştirmede, kamu hizmetlerine ve iş olanaklarına erişmede de önemli rol oynadığına dikkat çeken Aksoy, “Türkiye’de bireylerin yüzde 30’u en az temel düzeyde dijital beceriye sahipken, AB’de bu oran yüzde 54 iken resmi hedef, 2030’da bunu yüzde 80’e çıkarmak. Bu seviyeye erişebilmemiz için 30 milyon kişinin temel dijital becerileri edinmesini sağlayacak bir hamleye ihtiyacımız var” diye konuştu.

ÇAPRPAN ETKİSİ BÜYÜK

Türkiye’de internet kullanan firma oranı AB ortalamasını yakalamış olsa da firmaların ancak yüzde 60’ı hızlı internete erişebildiğini vurgulayan Aksoy, şöyle devam etti: “Analizler, tüm firmaların hızlı internete eriştiği durumda GSYİH’de ilave yüzde 0,5 artış olabileceğini, başka bir deyişle 4,2 milyar dolarlık ilave gelir etkisi sağlanacağını gösteriyor. Türkiye’deki tüm şirketlerin ortalama endeks skorunun 1 puan yukarı çıkması, ülke genelinde yüzde 3’lük ilave GSYİH artışı, yani 26 milyar dolarlık bir artış sağlayabilecek.

Dijitalleşme endeksindeki 1 puanlık artışın 110 bin firmanın her birisinin yeni bir araç edinimi ile mümkün olduğunu vurgulayan Engin Aksoy, “Dijital endüstrilerin ekonomideki payının AB ortalamasına yakınsaması, başka bir deyişle yüzde 5,5’e yükselmesi ve 30 mbps (saniye başına megabit) üzeri hızlı internet kullanan şirket oranının yüzde 100’e çıkarılması hedeflenmeli. Tüm şirketlerin en az bir yeni dijital teknoloji ürünü edinmesi yoluyla dijitalleşme seviyesi yükseltilmeli” bilgisini verdi.

Fiber altyapıyı 2 milyon Km’ye çıkarmalıyız

Katma değeri artıracak yerli üretime odaklanmak gerektiğini vurgulayan Aksoy, kaynakların yeni nesil mobil teknolojilere yönlendirilmesinin yatırımlar için önemine dikkat çekti: “Yeni nesil teknolojilere geçişi de kapsayan spektrum kullanımı yol haritasının kamuoyu ile paylaşılması, 5G dahil sektörde uzun vadeli yatırımların planlanmasında kılavuz görevi görebilir. Türkiye’de fiber hattı yaklaşık 2 milyon kilometreye çıkarılmalı. Bunun için de her yıl yüzde17 artması gerekiyor. Bu sayede 2030’a kadar her yıl GSYİH’ye yüzde 2,2’lik, yani 19 milyar dolarlık katkı sağlanabilecek.”

700 Mb’lık kapasite atıl kalmasın

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ise atıl halde bekleyen 3G alt yapısına dikkat çekti. 700 megabitlik (MB) bir kapasitenin atıl durumda bekletildiğini belirten Süel, bu potansiyelin kullanıma açılması talebinde bulundu. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından bu potansiyelin 11 ilde kullanıma açıldığını ve büyük bir rahatlama sağladığını hatırlatan Süel, bu kullanımın üç ay sürdüğün ve yoğunluğun atlatılmasının ardından yeniden devre dışı bırakıldığını belirten Süel, bu taleplerini birçok platformda dile getirdiklerini de vurguladı.







