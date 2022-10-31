Bireysel tedbirler tasarrufa götürüyor.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Kurucusu Prof. Dr. Aziz Akgül ve Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Akgül, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü ile ilgili Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu. Su israfına dikkat çeken Aziz Akgül, “Dünyada her yıl satışa sunulan 4 milyar tonluk gıdanın 1,3 milyarı çöpe gidiyor. Gıda israfının yüzde 56’sı gelişmiş ülkeler tarafından yapılıyor. Türkiye’de de durum farklı değil. Son 5 yıla bakıldığında Türkiye’de yıllık ortalama 26 milyon ton gıda israf edildi. Küresel tehdidin bir diğer yüzü de su israfı. İstatistiklere göre dünya nüfusuna yetecek kadar yiyecek üretmek için saniyede 200 milyon litre su harcanıyor” şeklinde konuştu.

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Aziz Akgül

3-7-10 SANİYE KURALINI UYGULA

Günlük hayatta alınabilecek önlemler ile su israfının önemli ölçüde azalacağına dikkat çeken Akgül, şu önerileri getirdi: “Sebze ve meyveleri akan suyun altında yıkamak yerine su dolu kapta bir süre bekletin. Sebze yıkadığınız su ile çiçeklere su verin. Kirlileri bulaşık makinesine koymadan önce dakikalarca sudan geçirmeyin. Haşlama yumurta suyunu bitkileriniz için kullanın. Bulaşıklarınızı elde yıkamayın. Ayrıca, su israfını önlemek için 3-7-10 kuralını uygulayın. Musluğu açıp 3 saniye ellerinizi ıslatıp kapatın. Ellerinizi sabunladıktan sonra musluğu tekrar açıp 7 saniye durulayın. Musluğun 10 saniye açık kalmasıyla yüzde 50 tasarruf sağlanır.”

FiŞi ÇEKMiYORUZ

Fatih Akgül ise enerji tasarrufu ile ilgili şunları sıraladı: “Enerji tüketiminde yüzde 25 tasarruf potansiyeli, 9 milyon 732 bin ton petrole karşılık geliyor Türkiye’de enerji tasarruf potansiyeli yüzde 25 olarak tespit ediliyor. Bu tasarruf potansiyeli konutlarda yüzde 35’e varıyor. Türkiye’de hane halkının elektrikli alet kullanımı alışkanlıkları üzerinde yapılan araştırmalara göre, kadınların yüzde 6.1’i, erkeklerin ise yüzde 7.1’i kullanmadıkları zaman elektrikli aletleri fişten çekmiyor. Enerjiden tasarruf etmek için, doğal gazlı ve gazlı ocaklarda verimi yüksek olanlar tercih edilmeli. Camlarda ısıcam (çift cam) sistemi kullanılmalı. Böylelikle kışın ısı kaybından yüzde 40-50, yazın ısı izolasyonunda ise yüzde 15 oranında tasarruf sağlamak mümkün.”