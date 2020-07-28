Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin 11 bin doları aştı

Kripto para piyasalarında son dakika verilerine göre; 24 saatlik işlem hacmi 92.3 milyar dolardan, 118.55 milyar dolara tırmandı. Bu süre içinde en büyük 100 birimin 49’u gerilerken, ilk 10 birimden 3’ü de gerileyenler arasındaydı. Bu gelişmelerle, son 24 saatte yüzde 7.67 artışla 11,005.84 dolara yükselen Bitcoin’in piyasa hacmi de 200 milyar doları da aşarak 202.99 milyar dolara çıktı.

Toplam 5,807 kripto para biriminin işlem gördüğü 23,886 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 118.55 milyar dolara yükselirken, toplam piyasa hacmi de 322.43 milyar dolar olarak hesaplandı. Toplam piyasa hacminin yüzde 62.9’unu Bitcoin oluşturuyordu.

EKONOMİ Bitcoin için çılgın tahmin

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 7.67 artışla 11,005.84 dolar

2.Ethereum yüzde 1.44 düşüşle 319.89 dolar

3.Tether yüzde 0.05 düşüşle 1.00 dolar

4.XRP yüzde 2.75 artışla 0.22 dolar

5.Bitcoin Cash yüzde 8.91 artışla 273.84 dolar

6.Bitcoin SV yüzde 7.90 artışla 210.06 dolar

7.Cardano yüzde 1.82 düşüşle 0.13 dolar

8.Litecoin yüzde 9.22 artışla 53.36 dolar

9.Crypto.com Coin yüzde 4.40 artışla 0.16 dolar

10.Binance Coin yüzde 4.47 artışla 20.09 dolardan işlem görüyordu.

EKONOMİ Bitcoin 9 yaşına girdi

Dijital varlık işlem platformu Paribu adına Akademetre Araştırma Şirketi'nin yaptığı "Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması"nın sonuçları kripto para sektörüyle ilgili önemli veriler ortaya koydu.

ÖZGÜN Bitcoin caiz mi?

Araştırmada ortaya çıkan bulgular şöyle sıralanıyor:

Araştırmaya katılanların yüzde 34'ü kripto paraya güveniyor.

En çok işlem yapanlar yüzde 68.7 ile Y Kuşağı'nın temsilcileri.

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Eğitim düzeyi arttıkça kripto para yatırımları da artıyor. Kripto para ile işlem yapanların yüzde 87.3'ünü lise ve üniversite mezunları oluşturuyor.

Kripto para ile işlem yapanların yüzde 75.3'ü ücretli çalışanlar.

Kripto parayı duyanlar arasında erkek ve kadınların oranı çok yakınken, işlem yapan her beş kişiden biri kadın.