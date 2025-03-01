Bitti denilen tarımda zirve: Avrupa'da lider dünyada ilk 10'dayız

Zirvede konuşan Bakan Yumaklı, dünyada hiçbir ülkenin yüzde 100 kendi kendine yetemeyeceğini belirtti. Yumaklı,

“Ancak sizin için stratejik olan, ülkenizin geleceği için vatandaşınızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek kabiliyette ve kapasitede misiniz, önemli olan bu, evet Türkiye böyle. Bugün itibarıyla sınırlarımızı kapatsak, Türkiye'nin gıda arz güvenliğiyle ilgili hiçbir sorunu olmaz”

dedi. Yumaklı, 2024 sonu itibarıyla 137 milyon tonluk bitkisel üretim sağlandığını anımsatarak, Türkiye'nin tarımın her türlü kategorisinde önde gelen ülkelerden biri olduğunu söyledi. Tarımda birtakım karşılaştırmalar yapıldığını belirten Yumaklı,

“Hollanda örnek veriliyor. Ama üretimden değil, satıştan bahsediliyor”