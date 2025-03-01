Bitti denilen tarımda zirve: Avrupa'da lider dünyada ilk 10'dayız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal hasılada geçtiğimiz yıl 74 milyar dolar ile Türkiye ekonomisinin üzerinde büyüme yakalandığını belirterek, "Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 ülke içerisindeyiz" dedi.
GELECEK 100 YIL MASAYA YATIRILDI
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde düzenlenen Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi, İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) gerçekleştirildi. Alanında uzman isimlerin katıldığı zirvede, Türkiye'nin tarım alanında gelecekteki 100 yılı masaya yatırıldı.
KAPILARI KAPATSAK BİLE ARZ SORUNU YAŞAMAYIZ
186 ÜLKEYE TARIM İHRACATI YAPILIYOR
86 milyon nüfusa ve 60 milyon turiste bakan Türk tarım sektörünün, aynı zamanda 32,6 milyar dolarlık da ihracat gerçekleştirdiğini dile getiren İbrahim Yumaklı, “Türkiye, yaklaşık 186 ülkeye tarım ürünleri ulaştırıyor. Dolayısıyla tarım bitti demek, ülkemizi tabiri caizse mevcut halinden kötü durumda göstermek; ya cehalettendir ya da farklı bir maksat taşır” vurgusunu yaptı.
PLANLI ÜRETİM HAYALİ GERÇEK OLDU
KIRSALDA BEREKET PROJESİ’NE 10 KAT TALEP
Genç çiftçilerin tarımsal üretime yönelik ilgisini de değerlendiren Tarım Bakanı, ‘Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi’ne beklenenden 10 kata yakın bir başvuru olduğunu belirtti.
Orman yangınlarıyla mücadelede otoriteyiz
- Türkiye'nin dünyada orman yangınlarıyla mücadele konusunda bir otorite olduğunu kaydeden Bakan Yumaklı, “Sizin gerekli alet ve ekipmana sahip olmanız, 11 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yapabiliyor olmanız, dünyada sadece iki ülkenin kullandığı insansız hava araçlarının orman yangınlarıyla veya orman faaliyetleriyle ilgili iki ülkeden biri olmanız her ne kadar gurur verici de olsa hep şunu söylüyoruz; evet, orman yangınlarıyla mücadelede başarılıyız ama asıl başarı orman yangınlarının çıkmamasıdır” dedi.
Taklit ve tağşişe 1,5 milyar lira ceza
- Taklit ve tağşiş ürünlerinin yayınlanmasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen İbrahim Yumaklı, “2024'te denetimler yaklaşık 1,3 milyonu buldu, 1,5 milyar liraya yakın idari para cezası uygulandı. 610 işletme için savcılıklara suç duyurusu yapılarak cezalandırılmasını sağladık. Ramazan ayı ile alakalı en çok tüketilen ürünler hangileri ise 8 bin personelle onların da denetimlerine başladık” şeklinde konuştu.
Pestisit kullanımı Avrupa’dan düşük
- Tarımda pestisit tüketimine yönelik bilgileri de kamuoyuyla paylaşan İbrahim Yumaklı, “Son 3 yılda ürünlerin üzerindeki kalıntı oranı yüzde 35 azalmış durumda. İhracata giden ürünlerin geri dönme oranı da yüzde 60 azaldı. Ülkemizde hektar başına kullanılan pestisit, yani zirai ilaç miktarı 2,3 kilogram. Avrupa Birliği'nde 3,2 kilogram. 10 kilogramın üzerinde bazı ülkeler var. Dünyanın ortalaması da Türkiye ortalamasıyla neredeyse aynı” dedi. Su verimliliğiyle ilgili olarak ise 2002’den itibaren 11 bin tesis yapıldığı bilgisini veren Bakan Yumaklı, “3,3 trilyonluk yatırım yapıldı. 2025’te 381 tesis daha ilave edeceğiz. Sulama yatırımlarını bitirmeye çalışıyoruz. 106 milyar liralık bütçemiz var” diye konuştu.
Tecrübemizi Afrika'ya taşıdık
- Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda buğdayın bir yaptırım aracı olarak kullanıldığını kaydetti. Türkiye'nin temel gıda ürünlerinde kendi kendine yetecek hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Canikli, "Albayrak Grubu olarak modern tarım yönteminin tüm unsurlarını kullanıyor, çiftçiye her türlü desteği veriyoruz. Bu tecrübemizi liman işletmeciliği yaptığımız Afrika ülkelerine taşıdık" ifadelerini kullandı. Canikli, Gine'ye verdikleri 150 traktöre denk gelecek tarım araçlarıyla 1 dekarda 2 bin kilogram olan verimi 6 bin kilograma yükselttiklerini belirtti.
Tarım kredilerinin %72’si Ziraat'ten
- Ziraat Bankası Tarım Grup Başkanı Kemalettin Bayat ise, Ziraat Bankası'nın üreticilerin her zaman yanında yer almaya devam edeceğini ifade etti. Bayat, "Son 5 yılda tarım sektöründeki payımızı yüzde 64'ten yüzde 72'ye çıkardık. 2024 yılı sonu itibarıyla tüm tarımsal bankacılık sektörünün kullandırdığı kredi tutarı olan 889 milyar TL'nin yüzde 72'sini tek başımıza sağladık. Böylece tarım sektörüne kullandırılan kredi tutarı 645 milyar TL'yi geçti” değerlendirmesinde bulundu.
Tarımın geleceği verimi artırmaktan geçiyor
Zirve kapsamında düzenlenen ‘Gıda Arz Güvenliğinin Stratejik Önemi’ başlıklı oturumda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, tarımsal üretimin planlı bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti. Yıldız, "Önce üreteceğiz, kendi ihtiyacımızı karşılayacağız. Su kısıtlı bir ülkeyiz. Suyu verimli kullanmak için çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.
TARIMSAL ARAZİ %25 AZALDI
Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erkan Tek ise, gıda arz güvenliği ile ilgili bilgi verdi. Tek, şunları kaydetti: "Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı, bu konuyu daha sıcak bir hale getirdi. OECD'nin birkaç sene önce yaptığı bir çalışma var. Buna göre son 50 yılda dünya nüfusu iki kat, gıda üretimi 3 kat arttı. Fakat, toplam tarımsal arazi yüzde 15 azaldı. Bu koşullarda hem dünyada hem Türkiye'de arz güvenliğini sağlamak verimlilik artışıyla mümkün olabildi.”
TÜRKİYE TOHUMDA KENDİNE YETİYOR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Tarım Meclisi Başkanı Ülkü Karakuş, "Tarım alanları her geçen gün daralırken, biz bunu karşılıyoruz. 21’nci yüzyılda ülkelerin kendisine yetmesi yüzde 100 mümkün değil. Ancak pandemide gördük ki Türkiye, tüm kaynaklarıyla kendine yetti. Tohumda ülkemizin dışa bağımlılığı yok” dedi.
300 GENÇ ÇİFTÇİLİĞE BAŞLADI
Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir de, “Gençlere yönelik Yeni Çiftçi Programı uyguladık. Yaklaşık 300 gencimiz çiftçiliğe başladı. Mezra ve SUKKAR’da bu eğitimleri devam ettirdik. Verim artışı sağladık” diye konuştu. MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Eriş ise, “Çiftçilerin ve bizlerin yapması gerekenler var. Bunu el birliğiyle başarabiliriz” açıklamasını yaptı.