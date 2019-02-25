Ekonomi BMWye 8,5 milyon Euroya mal olan hata
OTOMOTİV

BMW’ye 8,5 milyon Euro'ya mal olan hata

Alman otomobil üreticilerinden Volkswagen’in ardından BMW’ye de emisyon cezası kesildi. Münih Başsavcılığı, 7 bin 965 araçta emisyon değerlerini ölçen cihazda hata tespit edilmesinden kaynaklı markaya 8,5 milyon euro ceza verdi.

Haber Merkezi IHA
BMW M550xd
BMW M550xd

Münih Başsavcılığı, Alman otomobil üreticisi BMW’nin emisyon değerinde hata yaptığını ortaya koydu.

Başsavcılık BMW’nin 7 bin 965 aracında emisyon değerlerini ölçen cihazda hata tespit edildiğini ve şirkete 8,5 milyon euro para cezası verildiğini duyurdu.

Kesilen cezaya BMW’nin itiraz etmediği açıklandı.
Başsavcılık, BMW 2018’in başından beri ürettiği M550xd ve 750xd modelinde tespit edilen hatanın, çalışanların ihmalinden veya hatasından kaynaklandığını belirterek, dolandırıcılık tespit edilmediğini belirtti.

Alman otomobil üreticilerinden Volkswagen’in 2015 yılında bazı araçlarında emisyon değerlerini manipüle ettiği tespit edilmişti. Bu yüzden şirkete karşı “nitelikli dolandırıcılık”, “müşterilerini bilinçli olarak zarara uğratmak” ve “bilinçli olarak çevreyi kirletmekten” dolayı yüz binlerce dava açılmıştı.

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