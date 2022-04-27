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Ekonomi Bodrumda turist patlaması yaşanacak Bayram hareketliliği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bodrum'da turist patlaması yaşanacak! Bayram hareketliliği

Milas- Bodrum Havalimanı, bayram trafiğini karşılamak üzere tüm hazırlıklarını tamamladı. 29 Nisan- 8 Mayıs tarihleri arasında iç hatlarda günlük 24 olan sefer sayısı 50'ye çıkacak. 29 Nisan-8 Mayıs arasında Bodrum'a yurt dışından 30 bine yakın turist gelmesi bekleniyor.

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Bodrumda turist patlaması yaşanacak! Bayram hareketliliği
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Dünyanın en önemli Turizm merkezlerinden olan Bodrum'da bayram hareketliliği yaşanıyor. Bayramı ilçede geçirmek isteyen vatandaşlar gelmeye başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte yabancı turistin tercihi de ilçe olunca bayramda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Bayram tatilinde başta oteller olmak üzere kentin birçok noktasında bayramda etkinlik ve konserler düzenlenecek.

75 BİN İÇ HAT YOLCUSU BEKLENİYOR

Yurt içinden ve yurt dışından Bodrum'a hava yoluyla gelişlerin yoğun olduğunu belirten TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, "29 Nisan- 8 Mayıs tarihleri arasında iç hatlarda günlük 24 olan Sefer sayısı 50'ye çıkacak. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere birçok havayolu şirketi bayram tatili talebini karşılamak üzere ek sefer düzenleyecek. Bu tarihlerde Milas-Bodrum Havalimanı'nda yaklaşık 75 bin iç hat yolcusu bekleniyor" dedi.

BAYRAMDA 30 BİN YABANCI TURİST BEKLENİYOR

Bodrumun bu yıl da yabancı turistlerin favori destinasyonları arasında yer almaya devam edeceğini söyleyen Kayaoğlu, "27 Mart'ta başlayan dış hat uçuşlarının bu ay sonunda günde ortalama 20 sefere, mayıs sonundaysa günde ortalama 60 sefere çıkacak. 29 Nisan-8 Mayıs arasında Bodrum'a yurt dışından 30 bine yakın turist gelmesi bekleniyor. Bugün itibarıyla Bodrum'a mayıs ayı süresince toplam 10 havayolunun İngiltere, Belçika, Almanya, Rusya, Fransa, İrlanda, Hollanda, Polonya ve Bulgaristan'dan düzenli sefer düzenlemesi bekleniyor" diye konuştu.

Yola çıkacaklar dikkat: Ramazan Bayramı ile arefe günü köprü ve otoyollar ücretsiz mi?
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Ramazan Bayramı ve arefe günü köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor.
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Ramazan Bayramında şehir değiştirmek isteyenler ve tatil planı yapanlar 'Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?' sorusunun yanıtını aramaya başladı.
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Geçtiğimiz yıllarda vatandaşların trafiksiz ve rahat bir şekilde şehir çıkması için ücretsiz olan köprü ve otoyollar hakkında bu yıl herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak otoyol ve köprü geçişlerinin bu bayramda da ücretsiz olması bekleniyor.<br><br>
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2022 KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ<br>KUZEY MARMARA OTOYOLU<br><br>En kısa mesafe ücreti 39 TL<br>En uzun mesafe ücreti ise 284,5 TL
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KÖPRÜLER<br><br>15 Temmuz Şehitler Köprüsü tek geçiş ücreti: 8.25 TL gidiş geliş: 16.50 TL<br>Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek geçiş ücreti: 8.25 TL gidiş geliş: 16.50 TL<br>Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti: 19 TL
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OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ<br><br>Otomobil: 184,5 TL<br>Motosikletler 129 TL<br>Minibüs ve ticari araçlar: 295 TL<br>Otobüsler: 350 TL<br>Kamyonlar:464,5 TL<br>Tırlar: 585 TL
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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ<br><br>Minibüsler: 250 TL<br>Yolcu otobüsleri: 450 TL<br>Kamyonlar: 500 TL<br>TIR'lar: 950 TL<br>Motosikletler: 50 TL
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Hem köprü hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobil 272,50 lira ücret ödemesi gerekiyor.
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Yola çıkacaklar dikkat: Ramazan Bayramı ile arefe günü köprü ve otoyollar ücretsiz mi?
Bayram tatilinde yola koyulmak isteyenler, “2022 Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Araç sahipleri, “Fatih Sultan Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi? Bayramda Kuzey Marmara otoyolu ücretsiz olacak mı?” sorularına odaklanırken konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak her bayramda olduğu gibi geçişlerin ücretsiz olacağı tahmin ediliyor. İşte 2022 köprü ve otoyol ücretleri…


​İTÜde dev iftar

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