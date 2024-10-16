Boeing sözünü tutmalı

SunExpress CEO’su Max Kowntatzki ve CEO yardımcısı Tuncay Eminoğlu, hava yolu şirketinin Antalya’daki genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek hem 2024 yılı yaz sezonunu ve 2025 yılı planlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Kowntakzki yıl başından bu zamana yüzde 87 doluluk oranını yakaladıklarını ve yıl sonuna kadar 15 milyon yolcuya hizmet vereceklerini sözlerine ekledi. Ünlü uçak üretici Boeing’de yaşanan iş bırakma eylemlerinin uçak teslimatlarını olumsuz etkilediğini ifade eden CEO Kowntatzki, “Teslimatlarda Boeing ile sorun yaşıyoruz. Boeing’in teslimat problemini çözmesi lazım, sözünü tutmasını istiyoruz. Umarım uçakları onlarla anlaştığımız programa göre teslim ederler” dedi.





VİZE SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ BİZİ MUTLU EDER

Uçak bileti fiyatlarının Avrupa’da İspanya ile benzer olduğunu ifade eden Kowntatzki, Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerinde vize alamama problemine ilişkin sorulan soru üzerine şunları söyledi: “Vize konusunda destek vermeye çalışıyoruz. Bazı heyet görüşmelerine bizzat katıldık. Almanya’ya yapılan başvurular inanılmaz derece arttı. Almanya Başbakan Yardımcısı’nın gündeminde vize sorununun çözülmesi var. Bu sorunun çözülmesi bizi çok mutlu eder.”





KIŞ SEZONUNDA 15 YENİ HAT

Yaz sezonunda başarılı bir grafik çizdiklerini ve bu başarıyı kış turizminde de sürdürmek istediklerinin altını çizen Kowntatzki, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Zengin kültürel tarihi, eşsiz doğası, lezzetli mutfağı ve farklı spor aktiviteleriyle Türkiye, kış aylarında seyahat severlere pek çok olanak sunuyor. Bu kapsamda kış sezonu için uçuş planımıza 15 yeni rota ve ekledik. 2024/2025 kış sezonu için Kayseri-Prag, İzmir-Rovaniemi, İzmir-Şarm El Şeyh ve Trabzon-Maskat olmak üzere 4 yeni dış hat açacağız. Ayrıca yurt içinde ise 11 yeni rota ile iç hatlarda toplamda 32 noktaya uçuş imkânı sunuyoruz.”





Tuncay Eminoğlu ve Max Kowntatzki

170 pilot 400 kabin ekibi alımı yapacak

SunExpress CEO’su Max Kowntatzki, filodaki büyümeye paralel olarak 2025 yılında 170'i pilot, 400’ü kabin görevlisi olmak üzere yaklaşık 800 yeni personel alımı yapacaklarını söyledi.





Erken rezervasyon yüzde 17 arttı

Kış sezonunu başarılı bir şekilde tamamlamak için büyük bir çaba harcadıklarını yaz sezonundaki talebi karşılamak için filoyu yükselteceklerini ifade eden CEO Kowntatzki, “2025 yılında filodaki uçak sayısı 85’e yükseltmeyi planlıyoruz. Geçtiğimiz yaz sezonuna kıyasla 2025 yazı için yapılan erken rezervasyonlarda yüzde 17’lik bir artış gözlemlendi. Ayrıca 2025 yılında ağımızı 9’dan 11 havalimanına yükselteceğimiz İngiltere’den de güçlü bir talep görüyoruz” diye konuştu.











