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Bakan Şimşek açıkladı: Kredi kartından kesilen katkı payıyla 'Çelik Kubbe' inşa edilecek

Bakan Şimşek açıkladı: Kredi kartından kesilen katkı payıyla 'Çelik Kubbe' inşa edilecek

22:2415/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savunma sanayii için ek kaynağa ihtiyaç olduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savunma sanayii için ek kaynağa ihtiyaç olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun detaylarına ilişkin konuştu. Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu ve bu doğrultuda başta Çelik Kubbe gibi savunma projelerine ve beşinci nesil uçak için kaynak gerektiğini ifade eden Şimşek, "Savunma Sanayi fonuna ciddi şekilde para veriyoruz. Bu sene 165 milyara çıkarttık. Birçok yerden öneri alındı." dedi. Limiti 100 bin lira ve üstü kredi kartlarından kesilerek savunma sanayiine aktarılacak miktarın bütçeye aktarılacağı yönündeki iddiaları reddeden Şimşek, "Bu paket tamamen savunmaya kaynak için hazırlandı. Bu paket tamamen Savunma Sanayi Fonu'na gidecek. Bütçe açıklığını azaltmak için yapılmış bir paket değil." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, yeni torba yasa teklifinde Savunma Sanayi Fonu'na kaynak sağlamak amacıyla 100 bin TL'yi aşan kredi kartı sahiplerinden her bir kart için yıllık 750 TL kesinti yapılmasını öngördüklerini söylemişti.

Şimşek'in açıklamalarının ardından bazı basın ve yayın organlarında söz konusu kesintinin bütçeye aktarılacağı ileri sürülmüştü.

Konuya ilişkin yeni açıklamada bulunan
Bakan Şimşek
, iddiaları yalanlayarak, "
Paketin bir kuruşu bile bütçeye girmeyecek. Savunma sanayi bizim için çok önemli. Bu fona Hazine'nin herhangi bir müdahalesi yok
." dedi.
NTV canlı yayınında ekonomi gündemine yönelik önemli açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek,
Savunma Sanayii Destekleme Fonu
'na ilişkin merak edilen detaylara değindi.

"Çelik Kubbe inşa edilecek ek kaynak gerekli"

Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu, caydırıcılık gücünün artırılması gerektiğini belirten Çelik, "
Savunma sanayii projelerine ek kaynak sağlamak zorundayız. Çelik kubbe inşası, 5. nesil uçak için kaynak gerekli. Savunma projelerine kaynak gerekiyor. Savunma Sanayi fonuna ciddi şekilde para veriyoruz. Bu sene 165 milyara çıkarttık. Birçok yerden öneri alındı. Ekonomi kurmayları ile çalışıldı. Tartışmalara saygılıyız. Parti grubumuz bazı konuları tekrar değerlendirebilir.
" dedi.

"Paketin bir kuruşu bile bütçeye girmeyecek"

Limiti 100 bin lira ve üstü kredi kartlarından kesilerek savunma sanayiine aktarılacak miktarın bütçeye aktarılacağı yönündeki iddiaları reddeden Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Bu paket tamamen savunmaya kaynak için hazırlandı. Bu paket tamamen Savunma Sanayi Fonu'na gidecek. Bütçe açıklığını azaltmak için yapılmış bir paket değil. Bu konuda milletimizin hiçbir endişesi olmasın. Paketin bir kuruşu bile bütçeye girmeyecek. Savunma sanayi bizim için çok önemli. Bu fona Hazine'nin herhangi bir müdahalesi yok.

Eleştirilere kulaklarımızı tıkayamayız. Gelen değerlendirmeleri Meclis dikkate alır. Ben de bütçe dışı fonları ilkesel olarak doğru bulmuyorum. Ama bazı fonlar ihtiyaç."


Türkiye'nin hava savunma şemsiyesi 'Çelik Kubbe' tanıtıldı

Türkiye'nin kapsamlı hava savunma sistemi 'Çelik Kubbe' ilk kez görücüye çıktı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe Projesi'nin savunma sanayii firmalarının ortak çalışmalarıyla yürütüleceğini belirterek, "Yerli ve milli projemiz Çelik Kubbe, savunma sistemlerimizde tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ altyapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı harekat merkezine ulaştırılmasını ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecektir." ifadelerini kullandı. ASELSAN'ın geliştirdiği Çelik Kubbe, tamamen hayata geçtiğinde Türk hava sahasına girmesi muhtemelen olan tüm tehditleri hemen her irtifadan bertaraf edebilecek.


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#EK Paket
#Çelik Kubbe
#Savunma Sanayii Destekleme Fonu

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