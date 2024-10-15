Bakan Şimşek açıkladı: Kredi kartından kesilen katkı payıyla 'Çelik Kubbe' inşa edilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun detaylarına ilişkin konuştu. Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu ve bu doğrultuda başta Çelik Kubbe gibi savunma projelerine ve beşinci nesil uçak için kaynak gerektiğini ifade eden Şimşek, "Savunma Sanayi fonuna ciddi şekilde para veriyoruz. Bu sene 165 milyara çıkarttık. Birçok yerden öneri alındı." dedi. Limiti 100 bin lira ve üstü kredi kartlarından kesilerek savunma sanayiine aktarılacak miktarın bütçeye aktarılacağı yönündeki iddiaları reddeden Şimşek, "Bu paket tamamen savunmaya kaynak için hazırlandı. Bu paket tamamen Savunma Sanayi Fonu'na gidecek. Bütçe açıklığını azaltmak için yapılmış bir paket değil." ifadelerini kullandı.
Şimşek'in açıklamalarının ardından bazı basın ve yayın organlarında söz konusu kesintinin bütçeye aktarılacağı ileri sürülmüştü.
"Çelik Kubbe inşa edilecek ek kaynak gerekli"
"Paketin bir kuruşu bile bütçeye girmeyecek"
"Bu paket tamamen savunmaya kaynak için hazırlandı. Bu paket tamamen Savunma Sanayi Fonu'na gidecek. Bütçe açıklığını azaltmak için yapılmış bir paket değil. Bu konuda milletimizin hiçbir endişesi olmasın. Paketin bir kuruşu bile bütçeye girmeyecek. Savunma sanayi bizim için çok önemli. Bu fona Hazine'nin herhangi bir müdahalesi yok.
Eleştirilere kulaklarımızı tıkayamayız. Gelen değerlendirmeleri Meclis dikkate alır. Ben de bütçe dışı fonları ilkesel olarak doğru bulmuyorum. Ama bazı fonlar ihtiyaç."