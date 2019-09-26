Ekonomi Bölgenin en büyük promosyon fuarı kapılarını açtı
İŞ DÜNYASI

Bölgenin en büyük promosyon fuarı kapılarını açtı

Promosyon sektörünün en büyük fuarı olan Promosyon Show İstanbul 2019 açıldı. Fuarın açılışına Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Önal İnaltekin, Promosyon ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği (PROMASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, Sky Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Barış Göktürk, Mobil İletişim Aksesuarları İş adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Azun, Tüm Kırtasiyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Helvacıoğlu, MÜSİAD Üst Kurul Başkanı Kerim Altıntaş ve İTO Yönetim Kurulu Üyesi Levent Taş katıldılar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Promosyon Show İstanbul 2019
Promosyon Show İstanbul 2019

Açılış kurdelesini kesen Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Önal İnaltekin, yaptığı açıklamada, dünya nüfusunun yaşlandığını anlatarak Türkiye’de de nüfusun özellikle Karadeniz bölgesinde yaşlılık seviyesinin yükseldiğini belirterek, Japonya örneğini verdi…

İnaltekin, “Dünya yaşlanıyor ve en yaşlı ülke olan Japonya’nın nüfusunun 127 milyon. Nüfusun yüzde 33’ü yaşlı. Japonya neredeyse artık kendi yaşlısına bakacak kimse bulamıyor. Avrupa da yaşlanıyor. Şu an onlarında yüzde 25’i şu an 60 yaş üstü. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre nüfusun yüzde 7 ile 10 arası olan ülke yaşlı sayılıyor. Ülkemizde de yüzde 7’yi geçmiş durumda. Ülkemizin özellikle Karadeniz nüfusu yaşlı durumda. Öncelikle bizim birinci hedefimiz yaşlı ve engelli kendi aile içerisinde bakmakla yükümlü olduğu kişileri destekliyoruz. Vefatına kadar kendi öz ailesi içinde yaşamasını sağlıyoruz. Özellikle her zaman böyle olmuyor. Özellikle yaşlıların ve engellilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışıyoruz. Engelli rehabilitasyon merkezlerimizin sayısı 351 adet. Bunların tamamının ücretini devlet karşılıyor. Yaşlı bireylerimiz için artık gündüzlü merkezlerin sayısını artırmaya çalışıyoruz. Nasıl ki çocuğunuzu kreşe gönderiyorsunuz, akşam alıyorsunuz, onun gibi. Engellimize ve yaşlımıza 5 yıldızlı otel konforunda bakıyoruz.” Dedi.

İnaltekin ayrıca, “Promosyon sektörünün de yaşlılara yönelik ne çıkaracaklarını göz önünde bulundurması gerekiyor. Dünyada artık gümüş ekonomi konuşulmaya başlandı. Çok büyük bir kitle oluştu. Bu alanda da kafa yormanız gerekiyor” diye konuştu.

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Bazı ev hanımlarına da evde iş verildiğini duydum. Çok güzel bir olay. Bu konuya buradaki temsilcilerin eğilmelerini istiyorum. Sky Fuarcılık ve PROMASİAD yetkililerine çok teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanlığı’na hediye edilen ürünler de fuarda

Promosyon Show İstanbul Fuarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilen ürünler de bir stantta sergileniyor.

Stantta ayrıca, huzurevlerinde kalan yaşlılar ve engellilerin de el emeği ürünler sergileniyor. Sergilenen ürünlerden elde edilen gelirlerin tamamı orada kalan engelli ve yaşlılar için kullanılıyor.

Fuarda, tekstilden ahşap ürünlerine, matbaadan cam, seramik ürünlere, hediyelik eşyanın binlerce çeşidini görmek mümkün…

Sektör temsilcilerinin de yaptığı konuşmalardan sonra resmi açılışı yapılan fuar cumartesi günü sona erecek.

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