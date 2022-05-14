Bölgenin tarım üssüyüz

Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması’nın ilki dün İstanbul’da yapıldı. İki bakanın yanı sektör aktörlerinin katıldığı zirvede, Türkiye’nin tarımdaki etkisini artırmanın yolları arandı.

Türkiye geçen yılsonu itibariyle tarımda 427 milyar liralık hasılaya ulaştı. Zirvede konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu etkinliğin geleneksel hale gelmesini, tarımın Davos’u olarak uluslararası bir kimlik kazanmasını, her yıl bir tema alınıp Türkiye’nin bir tarım kentinde bu tür etkinliklerle kutlanmasını talep etti.

STRATEJİK BİR SEKTÖR

Tarım sektörünün önemine dikkat çeken Kirişci, “Tarımın stratejik bir sektör, en az bir savunma sanayi kadar bir ülke için vazgeçilmez ve milli güvenlik konusu olduğunu biz meslek insanları biliyorduk ama dünya önce salgın ve sonra Rusya-Ukrayna savaşı ile bunu gözlemledi” dedi.

TARIMSAL DESTEKLERİ 30 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDIK

Türkiye’nin çiftçilere sağladığı tarımsal desteklere dikkat çeken Kirişci, 2002 yılında 1,8 milyar lira olan tarımsal desteklerin 30 milyar liraya çıkardıklarını vurguladı. Bitkisel üretim tarafında un, yağ, şekeri; hayvansal üretim tarafında ize et, süt, yumurtayı stratejik ürün olarak gördüklerine dikkat çeken Kirişci, “Bu ürünlere; yumurtaya, yağlı tohumlara, baklagillere, şeker pancarına bitkisel üretimde ayrı bir ehemmiyet vermek, hayvansal üretimde de et, süt, yumurtaya destek olmak durumundayız. Bunlara destek olduk, bu dönemde daha fazla destek olacağız” diye konuştu.

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Alpaslan Çakar

Bir karış toprağı boş bırakmayalım

Zirveye ev sahipliği yapan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Türkiye’nin dünyanın ilk 10 tarım ülkesi arasında yer aldığına dikkat çekti. Türkiye’nin her hal-ü kârda üretmek zorunda olduğunu, bir karış toprağı ve işletmeleri boş bırakacak lüksünun bulunmadığını söyledi. Türkiye’nin tarımının potansiyeline inandıklarını belirten Çakar, şöyle devam etti: “Üreticilerimize kullandırdığımız kredileri bugün 127 milyar TL’nin üzerine taşıdık. Kredi kullanan üretici sayımızı 739 binin üzerine çıkardık. Finansmana erişimi daha da kolaylaştırarak uygun maliyetli kredilerden yararlanan üreticisi sayısını 1 milyona taşımayı hedefliyoruz.”

Daha az prosedür olacak

Tarımda daha fazla dijitalleşmeye ihtiyacın olduğunu ve teknolojinin bu imkanı sağladığını aktaran Kirişci, bakanlık olarak dijitalleşmede daha büyük bir hız ve daha az prosedür olmasını sağlayacaklarını söyledi. Kirişci, sundukları desteklerin sayıca biraz fazla olduğunu, bu desteklerde bir sadeleştirmeye gideceklerini anlatarak, aylık, dönemlik, sezonluk, üretim ve hasat dönemlerine denk gelen destekler sunacaklarını kaydetti. Bakan Kirişci, şunları kaydetti: “Biz öncelikli olarak kendimiz için üreteceğiz, bu ülkede arz ile talebi birbirine yaklaştıracağız. Bu durum fiyat istikrarını da beraberinde getirecektir.”

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