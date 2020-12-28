Ekonomi Boron temizlik ürünleri rakiplerine damping yaptırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Boron temizlik ürünleri rakiplerine damping yaptırdı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeni Şafak Gazetesi yazarı Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı. Bor pazar lideri Eti Maden'in geliştirdiği Boron marka temizlik ürünlerinin fiyatlarının piyasadaki rakiplerine damping yaptırdığını belirten Bakan Dönmez, "2 yıl önce deterjan fiyatları 40 lira iken, Boron’un piyasaya girmesinden sonra, bu fiyatlar 24,90 liraya geriledi" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Dönmez, BORON'u ilk satın alanlardan olmuştu.
Bakan Dönmez, BORON'u ilk satın alanlardan olmuştu.

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Mehmet Acet, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e gündeme dair sorularını yöneltti. Dünya bor pazar lideri Eti Maden, geliştirdiği formüllerle doğal içerikli yeni ürünleri tüketicilerle buluşturmaya devam eden Boron hakkında açıklamalarda bulunan Bakan dönmez, markanın piyasaya etkisi hakkında bilgi verdi.

Piyasadaki fiyatlar düştü

Boron'un piyasaya girmesiyle piyasadaki rakiplerine damping yaptırdığını belirten Bakan Dönmez, "Bakan Dönmez, "Eti Maden, 25 Ocak 2019’da artık herkesin adını bildiği Boron temizlik ürünlerini piyasaya sürdü. Boron, daha iki yılını doldurmadan kendi alanında yüzde 8 pazar payına ulaştı. Ancak daha da önemlisi, girdiği piyasada fiyatlar üzerinde oluşturduğu etki. 2 yıl önce deterjan fiyatları 40 lira iken, Boron’un piyasaya girmesinden sonra, bu fiyatlar 24,90 liraya geriledi" diye konuştu.

YENİ ŞAFAK YAZARI MEHMET ACET'İN YAZISININ TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

“BORON Doğal Mineralli Temizlik Ürünleri” mutfaklarla buluşuyor
EKONOMİ
“BORON Doğal Mineralli Temizlik Ürünleri” mutfaklarla buluşuyor

  • Bakan Dönmez daha önce yaptığı açıklamada, "Bütün gayretimiz en doğal olanı, en uygun maliyetle vatandaşlarımıza sunmak” demişti.

Türkiye'nin yerli ve milli temizlik ürünü BORON piyasada
EKONOMİ
Türkiye'nin yerli ve milli temizlik ürünü BORON piyasada

BORON'da yüzde 10 indirim müjdesi
EKONOMİ
BORON'da yüzde 10 indirim müjdesi

BORON sıvı geliyor
EKONOMİ
BORON sıvı geliyor
Abone Ol Google News
Hakkaride feci kaza

Hakkari'de feci kaza

Minibüs ile tır çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı var
İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı

​Kısıtlamalara uymayan on binlerce kişi hakkında işlem yapıldı.
Bakan Dönmez duyurdu: Doğal gazda uzun vadeli kontratlar tarih oluyor

Türkiye'de ilk ve tek

Türkiye'de ilk ve tek

​Koç Üniversitesi ve İş Bankası sağlıkta önemli bir işbirliğine gitti.
Asgari ücret<br>zammı beli oluyor

Asgari ücret
zammı beli oluyor

Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda.

Trafik durma<br>noktasına geldi

Trafik durma
noktasına geldi

Haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yüzde 49'a ulaştı.
Bizim için<br>sürpriz olmadı

Bizim için
sürpriz olmadı

​Elazığ'daki deprem sonrası dikkat çeken açıklama.
Sağanak<br>yağış uyarısı

Sağanak
yağış uyarısı

Yeni haftanın hava durumu raporu yayınlandı.
Görenleri<br>hayrete düşürüyor

Görenleri
hayrete düşürüyor

Türkiye'nin en dar sokağı olarak ölçüldü.
Oğlunu dövüp<br>babasını öldürdüler

Oğlunu dövüp
babasını öldürdüler

Yol verme kavgası: Üç araçla önünü kestiler..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.