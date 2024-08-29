Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok değer kazanan sektörler

Bugün yurt içinde Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de büyüme ve 2. çeyreğe ilişkin kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.650 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.