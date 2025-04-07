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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

13:167/04/2025, Pazartesi
AA
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Toplam işlem hacmi 44,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,55, holding endeksi ise yüzde 2,84 değer kaybetti.
Toplam işlem hacmi 44,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,55, holding endeksi ise yüzde 2,84 değer kaybetti.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 248,49 puan ve yüzde 2,65 azalışla 9.131,34 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 44,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,55, holding endeksi ise yüzde 2,84 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü değer kaybederken, en fazla kaybettiren yüzde 4,24 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı güç kazanarak devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.



#BIST
#BIST100
#Piyasalar

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