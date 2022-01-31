Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 1,06’lık yükselişle başladı. Endeks, 21,11 puanlık artışla 2.004,29 puan oldu.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,87, holding endeksi 1,15 değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 1,06’lık yükselişle başladı. Endeks, 21,11 puanlık artışla 2.004,29 puan oldu.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,87, holding endeksi 1,15 değer kazandı.
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