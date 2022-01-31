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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa, haftaya yüzde 1,06’lık yükselişle başladı.

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Haber Merkezi İHA
Borsa haftaya yükselişle başladı
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 1,06’lık yükselişle başladı. Endeks, 21,11 puanlık artışla 2.004,29 puan oldu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,87, holding endeksi 1,15 değer kazandı.

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