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Borsa İstanbul güne alımlarla başladı: İşte BIST 100 endeksinde son durum

Borsa İstanbul güne alımlarla başladı: İşte BIST 100 endeksinde son durum

10:08, 13/10/2026, Salı
AA
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Borsa İstanbul güne alımlarla başladı: İşte BIST 100 endeksinde son durum
Açılış seansında sektör endekslerinin performansları değişkenlik gösterdi.

Günü dün satış ağırlıklı bir seyirle tamamlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,09 oranında sınırlı bir yükselişle 12.161,15 puandan başladı. Sektör bazında bankacılık değer kazanırken holding endeksi geriledi. Piyasalarda gözler bugün açıklanacak olan ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

Dün yüzde 0,94 değer kaybıyla 12.150,67 puandan günü tamamlayan BIST 100 endeksi, bugün açılışta önceki kapanışa kıyasla 10,48 puan ve yüzde 0,09 artarak 12.161,15 puana yükseldi. Güne başlangıçta bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanarak prim yaparken, holding endeksi ise yüzde 0,31 oranında düşüş kaydetti.

EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER

Açılış seansında sektör endekslerinin performansları değişkenlik gösterdi. Günün ilk verilerine göre yatırımcısına en fazla kazandıran sektör yüzde 0,57 artışla spor endeksi oldu. Öte yandan ilk dakikalarda en çok değer kaybeden sektör ise yüzde 4,73 gibi belirgin bir gerilemeyle finansal kiralama ve faktoring sektörü olarak kayıtlara geçti.


KÜRESEL PİYASALAR RİSKLERİN GÖLGESİNDE

Yurt içi piyasaların yanı sıra dış piyasalarda da hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalar, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin yanı sıra uluslararası borsalarda teknoloji hisselerinde gözlenen satış baskısı ve düşüşlerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Yatırımcılar risk iştahını dengede tutmaya çalışıyor.


PİYASALARIN GÜNDEMİNDE NE VAR?

Analistler; bugün yurt içinde ağustos ayı ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'den gelecek ADP haftalık özel sektör istihdamı ile ikinci el konut satış verilerinin piyasaların odağında olacağını belirtti. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında cari işlemler hesabının 3 milyar 502,9 milyon dolar fazla vereceğini, yıl genelinde ise 48 milyar dolar açık oluşacağını tahmin ediyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.400 seviyeleri direnç; 12.000 ve 11.900 puan ise ana destek konumunda takip ediliyor.


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Başlıklar :borsaPiyasalarborsa i̇stanbulbist 100
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