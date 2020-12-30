Ekonomi Borsa İstanbulda rekor üstüne rekor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta başlayan rekor serüveni bugün de devam etti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,08 değer kazanarak 1.475,48 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.483,16 puana taşıdı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,78 puan artışla 1.475,48 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 18,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi yüzde 0,61 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,16 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dolarda düşüş sürüyor: İşte son rakamlar
EKONOMİ
Dolarda düşüş sürüyor: İşte son rakamlar
Düşüş eğilimini sürdüren döviz kurlarından destek bulan BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviyeyi 1.483,16 puana taşıdı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra İngiltere'de ticaret anlaşmaları ve ABD'de teşvik paketi ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgını ve aşısına yönelik haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.455 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1.490 seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydeden analistler, olası düşüşlerde ise 1.420 puanın destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

Borsada son hafta rallisi
EKONOMİ
Borsada son hafta rallisi
Abone Ol Google News
Yumruklar konuştu

Yumruklar konuştu

​Esenyurt'ta yabancı uyruklularla mahalle sakinleri birbirine girdi.
Yeni Şafak Vizyon

Yeni Şafak Vizyon

​'Yeni Türkiye'nin İlk Adımları' okuyucuların beğenisine sunuldu.
Vahşice katledilen Aylin Sözerin okulunda yas var: Anma töreninde gözyaşlarına boğuldular

Yeni Şafak'ta<br>devir teslim

Yeni Şafak'ta
devir teslim

​Hüseyin Likoğlu Genel Yayın Yönetmeni oldu.

​Yemen hükümet yetkililerine Aden Havalimanı'nda saldırı.
Dünyanın kayak merkezi:<br>Palandöken

Dünyanın kayak merkezi:
Palandöken

​Bu eşsiz yerde tatil yapmak bir başka güzel.

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Doğu Akdeniz mesajı.

44 ülkeye gönderiliyor

44 ülkeye gönderiliyor

Türkiye rüzgar enerjisinde dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri.
Ayasofya tüm ihtişamı ile ortaya çıktı

Ayasofya tüm ihtişamı ile ortaya çıktı

​2013'ten bu yana kurulu olan iskele sökülünce detaylar belirdi.
Denizaltımız böyle geçti

Denizaltımız böyle geçti

​İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara'ya açıldı.
Turistler için yeni yıl genelgesi

Turistler için yeni yıl genelgesi

​Belirlenen cadde, bulvar ve meydanlara giriş yasak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Avrupa'da 21 ülkenin toplam yenilenebilir kurulu gücünü geride bıraktık
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Avrupa'da 21 ülkenin toplam yenilenebilir kurulu gücünü geride bıraktık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu yıl devreye aldığımız toplam kurulu güç içerisindeki yenilenebilir kaynakların payı yüzde 95'i aştı" açıklamasında bulundu.
Diyarbakır'daki evlat nöbetinin 485'inci gününde aile sayısı 182 oldu
Gündem

Diyarbakır'daki evlat nöbetinin 485'inci gününde aile sayısı 182 oldu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 485'inci günde de sürüyor. Muş'un Kızılağaç ilçesinde çobanlık yaparken, 2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan Recep için babası Bayram Yetkin'in oturma eylemine katılmasıyla aile sayısı, 182 oldu. Oğluna seslenen Yetkin, teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Öte yandan HDP binasına giren partililer ile eylemdeki aileler arasında yaşanan gerginlik, polisin araya girmesiyle sona erdi.
Türkiye'nin konuştuğu cinayette katilin ifadeleri kan dondurdu: Tüm detayları tek tek anlattı
Gündem

Türkiye'nin konuştuğu cinayette katilin ifadeleri kan dondurdu: Tüm detayları tek tek anlattı

İstanbul Maltepe'de akademisyen Aylin Sözer'in boğazını keserek öldürdükten sonra gözaltına alınan Kemal Ayyıldız adliyeye sevk edildi. Şüpheli polisteki ifadesinde suçunu itiraf ederken Sözer'le 2009 yılında internet üzerinden tanıştıklarını iddia etti. Şüpheli olay günü uyuşturucu kullandığını aralarında çıkan kıskançlık tartışması sonucu akademisyeni öldürdüğünü belirtti. Olaydan sonra Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşinin hesabına EFT yapmaya çalıştığı tespit edilen şüphelinin, daha önceden basit yaralama suçundan iki kez polise geliş kaydı bulunduğu yakalandığında üzerinde 3 gram uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.