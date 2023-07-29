Borsa İstanbul’da gong Fuzul GYO için çaldı

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Fuzul GYO, dün Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreni ile borsada işlem görmeye başladı. Bireysel yatırımcı rekoru ile Borsa İstanbul’a merhaba diyen Fuzul GYO’nun halka arzının büyüklüğü 817 milyon 554 bin TL oldu.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 818 MİLYON LİRA

Fuzul GYO’nun, 818 milyon TL halka arz tutarı ile başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini belirten Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdürü Korkmaz Ergun, şirketin aldığı stratejik bir kararla gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşerek halka arzını gerçekleştirdiğini ve Borsada işlem görmeye başladığını söyledi.

1,3 MİLYON YENİ ORTAK

Ergun, “Şirket, bu önemli adım ile doğrudan gayrimenkul almak yerine, gayrimenkul sektörüne sermaye piyasası aracılığıyla yatırım yapmayı tercih eden 1,3 milyon yeni ortağa sahip olmuştur. Borsa İstanbul olarak, halka arz sonrasında da kurumsallaşma açısından da şirketlerimizin yanındayız ve onlara destek olmaya devam ediyoruz’’ şeklinde konuştu.

En yüksek bireysel katılımcı

Gong töreninde konuşan Fuzul GYO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, çok başarılı bir halka arz süreci geçirdiklerini ifade ederek, “Türkiye’de GYO şirketleri arasında en yüksek bireysel katılımcı sayısına ulaşan ilk şirket olduk. Fuzul GYO’nun kalitesini, ülkemiz için sağladığımız değerleri, ilkelerimizi, finansal gücümüzü ve büyümemizi her dönemde destekleyen öz sermayemizi yatırımcılarımıza doğru şekilde aktardığımızı düşünüyorum” dedi.







