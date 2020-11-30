Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Borsa İstanbulda pay devri tamamlandı 200 milyon dolara imza atıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul’da pay devri tamamlandı: 200 milyon dolara imza atıldı

Borsa İstanbul'un yüzde 10’luk payının QIA'ya devri tamamlandı. TVF ve QIA arasında imzalanan mutabakat anlaşması kapsamındaki işlem, QIA’nın 200 milyon dolarlık yatırımıyla sonuçlandı.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Katar Emiri Al Sani
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Katar Emiri Al Sani

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) arasında, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının QIA’ya devrini içeren işlem tamamlandı. 26 Kasım 2020 tarihinde TVF ve QIA arasında imzalanan mutabakat anlaşması kapsamındaki işlem, QIA’nın 200 milyon dolarlık yatırımıyla sonuçlandı. Söz konusu işlem bedeli, Borsa İstanbul’un 2 milyar dolarlık toplam sermaye değeri üzerinden belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bay Kemal bunu öğren, bunu bil sana lazım
OYNAT 01:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bay Kemal bunu öğren, bunu bil sana lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'un Türkiye Varlık Fonu'ndaki %10'luk hissesinin Katar Yatırım Otoritesine satışı yapıldı. Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun İstanbul'daki payı %80,6'dır. Bay Kemal bunu öğren. Bunu bil sana lazım. Yani 1 yıl öncesiyle aynıdır. Bu kuruluş dünyanın en büyük borsalarından biri olan Londra Borsasın da %10,3'üne sahiptir. Dünyada bu yatırımlardan dolayı 'Katar bizi ele geçiriyor' diye zırvalayan kimse çıkmadı' dedi.


"Türkiye’nin vizyonuna duyduğu güveni kanıtlıyor"



Türkiye Varlık Fonu CEO’su Zafer Sönmez konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Borsa İstanbul’daki yüzde 10’luk pay devri, iki ülkenin varlık fonları arasında uzun süreli olmasını hedeflediğimiz iş birliğinin başlangıcıdır. Bu yatırımın, Borsa İstanbul’un orta vadede planladığımız halka arzı öncesinde değer yaratımına ve kurumsal yönetim ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Küresel olarak ekonomik zorlukların yaşandığı Kovid döneminde ülkemize yabancı sermaye çekme açısından da bu yatırımın ayrı bir önemi bulunmaktadır. Borsa İstanbul, 2022’de faaliyete başlaması planlanan İstanbul Finans Merkezi’nin önemli aktörlerinden biri olacak; bu açıdan QIA, yaptığı yatırımla hem Borsa İstanbul’a hem de Türkiye’nin vizyonuna duyduğu güveni kanıtlamaktadır.”


Pay devrinin tamamlanmasının ardından TVF, sahip olduğu yüzde 80,6’lık payla Borsa İstanbul’un en büyük pay sahibi pozisyonunu koruyacak. QIA yüzde 10’luk pay ile Borsa İstanbul’un yatırımcısı olurken, önde gelen ulusal sermaye piyasaları aktörlerinden oluşan diğer hissedarlar payların kalan kısmını tutmaya devam edecek.

TOBB ile reform görüşmesi: Aralık'ta gündem ekonomi olacak
EKONOMİ
TOBB ile reform görüşmesi: Aralık'ta gündem ekonomi olacak

İlk görüşme TÜSİAD’la
EKONOMİ
İlk görüşme TÜSİAD’la
Abone Ol Google News
Can yakan tablo

Can yakan tablo

​Sayılar bugün de yükseldi.
HES kodu yakalattı

HES kodu yakalattı

​Koronalı halde bankaya girmeye çalışıyordu ki...
Azerbaycan ordusu Laçına girdi

Azerbaycan ordusu
Laçın'a girdi

Ermeni güçlerin ilk hedeflerinden biri olmuştu.
Sokağa çıkma <br>yasağı genişledi

Sokağa çıkma
yasağı genişledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı.
Bilim insanlarını şaşırtan keşif

Bilim insanlarını şaşırtan keşif

​Bin 900 yıllık mumya 5 yaşındaki kız çocuğuna ait çıktı.

105 gün sonra<br>ilk fotoğraf

105 gün sonra
ilk fotoğraf

​Koronavirüs nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.