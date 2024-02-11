Borsa tarihi zirvesini yeniledi

Borsa İstanbul’da yeni rekorlar serisi dikkat çekerken, mevduat faizlerinde görülen 10 puanlık düşüş yatırımcıların yönünü yeniden hisseye çevirmesini sağladı. Haftalık bazda yüzde 4,39 değer kazanan BIST 100 endeksi, 9 bin 45 puanla tarihi zirvesini yeniledi. Bir dönem mevduat faizlerinin yüzde 50’nin üzerine çıkması hisse senedi yatırımcılarını sabit getiriye yönlendirmişti. Yeni Şafak’a konuşan Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, yeni yılla birlikte mevduat faizlerindeki geri çekilmenin BIST 100 endeksinin güçlenmesinde etkili olduğunu belirtti. Borsa İstanbul’da kasım ve aralık aylarında daha dalgalı bir seyir olduğunu anımsatan Bal, “Önemli seviyelerin aşılmasına bağlı olarak teknik görünümdeki iyileşme de endeksi destekliyor. 8 bin ve 8 bin 150 seviyesinin geçilmesiyle alımlar kuvvetlendi” dedi.

Onurcan Bal.

YIL SONUNDA 11 BİNİ GÖRÜRÜZ

BIST 100 endeksinin ekim ayındaki zirve seviyesi olan 8 bin 563 puanı aşması ile hem hacim artışının görüldüğünü hem yükseliş momentumunun başladığını ifade eden Bal, “Borsa İstanbul’daki yukarı yönlü hareketi yalnızca yabancı girişlerine bağlamak doğru olmaz. Daha güçlü yabancı alımlarının yerel seçimler sonrasında olmasını bekliyoruz. Borsa İstanbul’da kısa vadede 9 bin 500’leri test ederiz. Yıl sonunda 11 bin puan seviyesini görebileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

GIDA VE ÇİMENTO ÖNE ÇIKACAK

BIST 100 endeksinin sektörel bazlı performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar da şunları kaydetti: “Gıda, gıda perakende ve perakende sektörünün potansiyeli iyi durumda. Önümüzdeki süreçte telekomikasyon ve teknoji sektörleri de öne çıkabilir. Kentsel dönüşümün hızlanmasından kaynaklı çimento sektörü de değer kazanacaktır. Bankalar için sene içerisinde not artırımı ve risk primindeki (CDS) düşüş pozitif etki yapacaktır.”

YABANCI PAY ALIMI %40’A ULAŞABİLİR

Yabancı pay alımlarına da değinen Coşar, “Geçtiğimiz yıl mayıs ayında yüzde 27’lere kadar düşmüştü ama kademeli olarak artış bekliyoruz. Yabancı pay alımlarında yıl içerisinde yüzde 60 gibi seviyeler olmasa da yüzde 40’lara ulaşabiliriz” dedi.

BIST 100 1,5 AYDA %21 YÜKSELDI

Borsa İstanbul, 3 Ekim 2023'te 8 bin 562 puanla tarihi zirveyi gördükten sonra düşüş trendine girmişti. Yeni ekonomi politikalarına bağlı olarak yatırımcıların yüzde 50’lere ulaşan mevduat faizlerine yönelmesi, geçtiğimiz yılın son 3 ayında BIST 100 endeksinin değer kaybetmesine yol açtı. Ancak son dönemlerde mevduat faizlerinde yaşanan 10 puanlık geri çekilme, Borsa İstanbul’da yukarı yönlü hareketi destekleyen en önemli etken olarak öne çıktı. Yıl başından bu yana mevduat faizleri yüzde 9 getiri sağlarken, BIST 100 endeksi yüzde 21 prim yaptı.

PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ 11,9 TRILYON

Merkez Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre; şu an pay senedi piyasasında yatırım yapan 7 milyon 200 bin kişi var. 17 Ekim 2023’te yatırımcı sayısı 8 milyon 500 bin kişiyle rekor seviyeye ulaşmıştı. 2022 yılından günümüze ilk kez yatırımcı sayısı azalırken, portföy değeri büyüklüğünde artış gerçekleşti. Borsa İstanbul’da portföy değeri 11,90 trilyon liraya tırmandı.







