Ekonomi Borsa yüzde 29 kazandırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa yüzde 29 kazandırdı

Borsa İstanbul geride bıraktığımız 2019’da yüzde 29 yükselişle yıllık kazançta öne çıkan yatırım araçlarından biri oldu. Dolar'ın Türk Lirası karşısındaki yükselişi yüzde 12 ile enflasyonla aynı seviyede kalırken, gram altın yüzde 34 arttı. Tercihini altından yana yapanlar karlı çıktı.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye ekonomisi uluslararası gelişmelerin de etkisiyle inişli çıkışlı bir yılı geride bıraktı. Hiç şüphesiz ekonomide geçen yıl en çok konuştuğumuz konuların başında dolar geldi. Son çeyrekte yatay bir seyir izlemesine rağmen doların akıbetine ilişkin akla hayale sığmayan hezeyanlar ortaya atıldı. 2019’da en çok konuşulan yatırım aracı dolar olsa da altın, sağladığı kazançla yılı açık ara önde kapattı. Tercihini güvenli liman olarak bilinen altından yana yapanlar kârlı çıktı.

300 LİRAYA DAYANDI

2019'a 218 lira ile başlayan altının gram fiyatı, yılın son gününde 291,7 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam eden gram altın, yüzde 34 kazandırarak yılı kapattı. Ne dolar ne avro hepsini kazancıyla katlayan gram altının yıldızı uzmanlara göre; 2020'de de parlamaya devam edecek. 2019'un kazanç tablosuna baktığımızda yüzde 34 kazançla altın açık ara önde. BIST 100 Endeksi yüzde 29,6, dolar yüzde 12,4, avro ise yüzde 10,2 kazançla yılı kapattı.

2019’DA 115 BİNİ GÖRDÜ

Ekonominin dengelenmesi faizlerin de düşmesiyle yükseliş trendini sürdüren borsa kazancıyla ikinci sırada yer alıyor. Yıla 88 bin 865 puan ile başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, 2019'un son gününde direnç olarak nitelendirilen 115 bin puanı test etti. 114 bin bandını aşarak, 20 ayın zirvesi olan 115 bin 312'ye çıkarak, yatırımcısına bir yılda yüzde 29,6 kazandırdı. Edeks geçen yılı 114 bin 425 puandan kapatktı.Analistler, hisselere yönelik ilginin artması sonucunda BIST 100 endeksinde tarihi zirvelerin görülebileceğini söyledi.

DOLAR KONUŞULDUĞUYLA KALDI

Geriye dönük bakıldığında doların adı altının kazancının ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ocak 2019'a 5.29 ile başlayan Dolar/TL seviyesi, gündemde olmasına rağmen sadece yüzde 12,4 kazandırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın twetleri, korumacı politikaları ve tehditleri ile geçen zamanda altının kazançta doları 3'e katladığını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bin 200 baz puanlık indirimine rağmen dolar son çeyrekte yatay bir seyir izledi. Yıla 6,06 ile başlayan Avro/TL ise yüzde 10,2 kazançla yılı kapattı.

  • BORSADA HEDEF 150 BİN

    Gedik Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, Borsa İstanbul'da yeni rekor seviyelerin geleceğini düşündüklerini söyledi. Doğan, "Tarihi zirveler 120 bin civarı ancak burayı büyük ihtimalle geçeceğiz. Hatta devamında 130-135 bin civarı beklentilerimiz dahilinde. İyimser senaryoda yani CDS'lerimizin 150 civarlarına geldiğinde Borsa İstanbul'da çok daha yukarılara, 140-150 binlere ulaşabiliriz” dedi.

  • 2020 YILINDA DA KAZANDIRACAK
  • Mustafa Atayık
  • İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, gram altının yılın son gününde 291,7 lira ile tarihi bir rekora imza attığını söyledi. Altında sadece iç dinamiklerin değil, FED başta olmak üzere merkez bankaları ve dünya ülkelerindeki gelişmelerin de etkili olduğunu hatırlatan Atayık, “2020 yılında da altının yönünün yukarı doğru olacağı tahmin ediliyor. Altın; 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılının da en gözde yatırım aracı olacak gibi gözüküyor” dedi.
  • GRAM ALTINDA 340 LİRA SÜRPRİZ OLMAZ
  • İslam Memiş
  • Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, altının gram fiyatının yatırımcısına bu yıl 73 lira kazandırdığını belirterek, şunları söyledi: "Altın 2019 yılında en değerli yatırım aracı oldu. Altın uzun vadeli yatırım aracıdır. Altın kazandırmaya devam edecek. Ons fiyatında 2020'de bin 700 dolar bekliyoruz. Gram fiyatında ise, ilk etapta 320, ons tarafında yükselişler devam ederse 340 lira seviyesini test edecektir. Bizim için sürpriz olmayacaktır. Yeni rekorlar bekliyoruz."

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