Borsada 16 milyar liralık GYO hamlesi: 48 halka arz gerçekleşti

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa'da, balık üretimi de gün geçtikçe artıyor. Atatürk Barajının Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi kıyısı ile Bozova, Hilvan ve Siverek ilçelerinde yaklaşık 40 tesiste üretilen 20 bin ton sazan, şabut ve somon balığı, başta Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor ayrıca dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor. Üretilen balıklarla, ülke ekonomisine yılda 100 milyon dolar destek sağlanıyor.