Borsada 16 milyar liralık GYO hamlesi: 48 halka arz gerçekleşti

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Komitesi Başkanı Berra Doğaner, "Borsada işlem gören toplam GYO sayımız 48'e ulaşmıştır. 2024 yılında da GYO halka arzlarının etkili biçimde sürmesini beklemekteyiz." ifadesini kullandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Berra Doğaner, 2023'ün GYO'lar açısından önemli bir dönemeç olduğunu belirterek, "Borsada işlem gören GYO sayısı 2014-2022 arasında 8 adet artmışken 2023'te 9 yeni GYO'nun halka arz edilmesi GYO'ların potansiyelinin bir göstergesidir. Borsada işlem gören toplam GYO sayımız 48'e ulaşmıştır. 2024 yılında da GYO halka arzlarının etkili biçimde sürmesini beklemekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.