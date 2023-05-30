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Ekonomi

Borsada 'zafer' rallisi: Yeni güne yüzde 1,51 artışla başladı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin Erdoğan'ın zaferiyle sona ermesinin ardından haftanın ilk işlem gününü yüzde 4'ün üzerinde yükselişle kapatan BIST 100 endeksi yukarı yönlü seyrini bugün de devam ettirdi. BIST 100 endeksi yeni güne yüzde 1,51 artışla 4.840,44 puandan başladı.

11:11 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından Borsa İstanbul'da yükselişini ikinci güne taşıdı.


Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,88 puan ve yüzde 1,51 değer kazanarak 4.840,44 puana çıktı.


Bankacılık endeksi yüzde 3,73 ve holding endeksi yüzde 1,42 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.


Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 4,10 değer kazanarak günü 4.768,56 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizinin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, konuya ilişkin belirsizliklerin risk iştahını törpülemeyi sürdürdüğünü kaydetti.


Borç limitinin artırılması halinde ABD'de hazinenin üçüncü çeyrek sonuna kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil satmasının beklendiğini aktaran analistler, söz konusu ihtimalin, piyasalarda likidite sıkıntısı çıkarabileceği endişesinin güçlendiğini ifade etti.

Öte yandan, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 60 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülürken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bugünkü sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunuyor.


Yurt içinde ise yeni ekonomi yönetimine ilişkin ipuçları yakından takip ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.860 ve 5.000 seviyelerinin direnç, 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir?
Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir?

Seyfullah Hacımüftüoğlu 2 Şubat 1960 tarihinde doğdu. Mevcut Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteridir. Taraklı, Şemdinli, Doğanyurt, Ceylanpınar, Akhisar kaymakamlığını yapan Seyfullah Hacımüftüoğlu, 2005 yılında Devlet Personel Başkanlığı Başkan Yardımcılığına atandı. Daha sonra 2007-2009 yılları arasında Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. 19 Mayıs 2012 tarihli kararname ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirilen Seyfullah Hacımüftüoğlu, 16 Eylül 2014 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevine atanmıştır. Peki Seyfullah Hacımüftüoğlu nereli? Seyfullah Hacımüftüoğlu hangi görevlerde bulunu? İşte Seyfullah Hacımüftüoğlu’nın hayatı, biyografisi.


#BIST 100 endeksi
#Borsa
#Bankacılık endeksi
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