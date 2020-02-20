Borsa'dan iki sıfır atılacak

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, borsanın halka arzı için yıl bitmeden hazır olacaklarını söyledi. Dün İstanbul’da düzenlenen basınla sohbet toplantısında soruları cevaplandıran Genel Müdür Atilla, Mayıs'ta endeksten iki sıfır atmayı planladıklarını ifade etti. Halkbankası Genel Müdür Yardımcılığı yaptığı sırada görevli olarak gittiği ABD’de FETO kumpasıyla açılan davada bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tahliye olan Mehmet Hakan Atilla, Türkiye’ye döndükten sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü’ne atandı. Bu görevi üstlendikten sonra ilk kez basınla sohbet toplantısı düzenleyen Atilla, önce ABD’de yaşadıklarını yazılmamak kaydıyla (of the record) anlattı.

İŞLEM HACMİNDE REKOR VAR

Ama Atilla’nın asıl anlatmak istediği konu; ABD’deki hukuksuz yargılama sürecinin ardından iş başı yaptığı Borsa İstanbul’da yaptıklarıydı. Borsa İstanbul’daki yükselişe dikkat çeken Atilla, 170 milyar dolar civarındaki işlem hacmiyle devraldığı Borsa İstanbul’un günlük 210 milyar dolarlık işlem hacmine imza attığına vurgu yaptı. Atilla, Borsa İstanbul'un halka arzı için yıl bitmeden hazır hale geleceklerini ve gündeme alacaklarını ifade etti.

27 NİSAN’DA BAŞLATILACAK

Atilla endeksten iki sıfır atma gerekçesini anlatırken enflasyonist ülke imajı ve pahalı pay piyasası algısından kurtulma çabasını anlattı. Türkiye’nin Tahran ve Arjantin gibi yüksek enflasyonla yaşayan ülke borsalarıyla aynı kategoride olmaması gerektiğini belirten Atilla, Borsa İstanbul’un endeks seviyesinin pahalı imajına da neden olduğunu dile getirdi. Endeksten sıfır atılmasına ilişkin uygulama 27 Nisan 2020'de devreye alınması planlanıyor.

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AÇIĞA SATIŞ YASAĞI KALKMALI

Borsa İstanbul’un vadeli işlemlerin iyi bir yere geldiğini belirten Atilla, şu mesajları verdi: “Açığa satış yasağının kalkmasını takipteyiz. Kapalı tahtalar ile ilgili bizim tarafımızda yapılabilecek bir şey yok. Halka açıklık oranı çok düşük hisselerde düzenleme olacak. Borsada yüksek frekanslı işlem payı %16-17 seviyesinde. Endişe edecek durum yok. Ödünç piyasasını daha aktif hale getirmek için çalışma başlattık. Bitcoin'in borsada alınıp satılması yakın zamanda zor. Vadeli işlemlerde düşünülebilir. Temettünün vergilendirilmesi konusunu diğer kurumlarla ortak çalışıyoruz, sade hale gelmeli.”

YABANCI PAYI %57 SEVİYELERİNDE

Borsa İstanbul’daki yabancı payı oranının yüzde 57-58 kadar olduğunu belirten Genel Müdür Mehmet Hakan Atilla, işlem hacmi bakımından ağırlıklı olarak yerli yatırımcıların öne çıktığına dikkat çekti. Atilla, günlük işlemlerin yüzde 75’nin yerli yatırımcılar tarafından yapıldığını belirtti.

Küçük yatırımcıya önemli tavsiyeler

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, küçük yatırımcılara yatırım fonları ve aracı kurumlar üzerinden hisse alım satımı yapmaları tavsiyesinde bulundu. Ortada çok fazla yanıltıcı bulunduğuna dikkat çeken Atilla, bazı sosyal medya fenomenleri ve yönlendirme yapan kişilere karşı dikkatli olunmasını istedi. Atilla, sosyal medyada yönlendirme yapanların kendi pozisyonları gereği yanıltıcı davranışlar sergileyebileceklerini kaydetti.

Altına haklı bir ilgi var

Altına büyük bir ilgi olduğunu da belirten Borsa İstanbul Başkanı Atilla, konjonktürün de altının yükselişi için müsait olduğunu söyledi. Yatırımcının haklı olarak altına ilgi duyduğunu belirten Atilla, “Elle tutulur ve gözle görülür olması da altına ilgiyi arttıran bir başka neden. Toplumda böyle bir geleneksel algı var. Borsa İstanbul’daki altın piyasasının günlük işlem hacmi 700-800 milyon arasında” dedi.

Finans merkezi'ne 2022'de taşınırız

Atilla Borsa İstanbul'u Finans Merkezi'ne taşıma niyetleri olduğunu ve taşınmanın 2022, 2023'ü bulacağını söyledi. Finans Merkezi’ne taşınma işlemi için Varlık Fonu ile görüşmeler yürüttüklerini belirten Atilla, hem teknik alanlar hem de altın saklamaya imkan tanıyan tanıyacak fiziki imkanları barındıran bir yer talepleri olduğunu dile getirdi.

İşlem hacminde rekorlar kırıyor

Tam entegre iş modeli ile çeşitlendirilmiş ürün yelpazesi sunan Borsa İstanbul’da 403 şirket işlem görüyor ve bu şirketlerin piyasa değeri 2019’da yaklaşık % 40 arttı. Borsa şirketlerinin piyasa değeri 17 Şubat itibariyle 1,23 trilyon TL’ye ulaştı. Borsa İstanbul’da geçen hafta 24,97 milyar TL’lik hacim ile tüm zamanların günlük işlem hacmi rekoru kırıldı.