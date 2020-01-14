Ekonomi Borsadan yeni rekor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa’dan yeni rekor

Geçen yıl yüzde 29 yükselişle yıllık kazançta öne çıkan yatırım aracı olan Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi yine rekora doymuyor. BIST 100 Endeksi güne yüzde 0,79 artışla 119 bin 595 puandan başlarken, 1 Şubat 2018’den bu yana ilk kez 120.500 puanı aştı. Borsanın yükseliş trendinin süreceği belirtiliyor.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2019'u yüzde 25,4 kazançla kapatan Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi yeni rekorlarla gündemde. Yeni yıla iyi bir performansla başlayan Borsa İstanbul, tarihinde ikinci kez 120 bin seviyesinin üzerinde kapandı. Ocak 2018'de 120.845 puanı gören Borsa İstanbul Ulusal 100 Endeksi, dün yüzde 1.34 yükselerek 120 bin 249 puandan kapandı. İki yıl sonra yine bir ocak ayında rekor yenilemek isteyen Borsa İstanbul gün içinde 120 bin 900 seviyesini gördü. Borsanın yükselmesinde İran - ABD krizinin ardından hisse senetlerinde görülen küresel rallinin tetiklediği risk iştahı etkili oldu. Analistler, 16 Ocak Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

ULUSLARARASI GELİŞMELER İZLENECEK

Yurt dışında ise cuma günü açıklanacak Çin'in büyümesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşması, Irak ve İran'da devam eden gerilim, Libya'daki ateşkes görüşmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 119.000 üzerinde kalıcılık sağlarsa yeni hedefinin tarihi zirvesi olan 121.532 seviyesi olacağını bildirdi.

POZİTİF GELİŞMELER ETKİLİ OLDU

Cüneyt Paksoy

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Stratejist Cüneyt Paksoy, "Uzun bir süredir net ucuz olan bir Borsa İstanbul'umuz var" diyerek, şöyle devam ediyor: "2019'un ikinci yarısında YEP'in hedeflerinin tutmaya başlaması, büyüme tarafındaki olumlu seyir, cari dengede cari fazla verir hale gelmemiz, turizm gelirlerinin devam etmesi, en önemlisi de kur ve faiz tarafında dengenin sağlanması ve TCMB'nin 1200 baz puanlık indirimine rağmen, politika faizlerinin yüzde 12'lere gelmesine rağmen, piyasanın merkez bankasını destekler nitelikte devam etmesi ...Bunlar pozitif gelişmelerdi. İlk etapta 115 bin sonrada 120-130 bin bandını bekliyorduk."

Paksoy, endeksin 120 bin üzerinde kaldığı sürece mevcut durumda yeni rekorlar beklediklerini söyleyerek, 123-125-130 bin hedefleri olacağını belirtti. Bundan sonra yabancı yatırımcıların hareketinin endeks üzerinde etkili olacağına işaret eden Paksoy, "Teknik olarak aşağıda kar satışları geldikçe 115-118 bandı içinde ve üzerinde kalabildikçe yukarı yönlü trendin devam edecek. Bakacağımız ana kriter ABD borsaları olacak. Çünkü orada ciddi bir prim var. ABD-Türkiye ilişkilerinde ekstra bir haber akışı oluşmadıkça olumlu hava devam edecek. Büyüme verileri yukarı yönlü pozitif olmaya 120 binin üzerine yerleşme gücüne konsantre olacağız" dedi.

TÜRK VARLIKLARI HER DAİM CAZİBESİNİ KORUR

Murat Ferman
  • Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, Türkiye Sermaye Piyasalarında işlem gören Türk varlıklarının her daim cazibesini koruyacağını belirtti. Var olan potansiyelin az bir kısmının kullanıldığını dile getiren Ferman, aşağı doğru giden bir enflasyon olduğunu ve bazı göstergelerin öngörülebilir hedefler içerisine girmesinin borsanın piriminin artmasında etkili olduğunu vurguladı. Yatırımcıların uzun soluklu düşünmeye ve daha yakın durmaya başladıklarına dikkat çeken Ferman, şu değerlendirmelerde bulundu: "Eğer bir ülkede bir sektörde uzun soluklu düşünmeye yakın olanların sayısı artarsa borsalara da talep artacaktır. Şimdi daha hassas bir dönemdeyiz. Şu an da hem yasal mevzuat ve uygulamalar bakımından önümüzü kesmeyecek yaklaşımlara ihtiyaç var. Altışar aylık periyotlar içerisinde bakarsak, yılın ilk yarısında istikrarlı bir şekilde yukarıya doğru çıkışın gideceğini düşünüyoruz."

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