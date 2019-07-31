Ekonomi BOTAŞ doğal gaza zam yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BOTAŞ doğal gaza zam yaptı

BOTAŞ, konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 14,97 zam yaptı. Sanayide kullanılan doğal gaz ise yüzde 13,73 artış yaptı

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğal gaz fiyatlarına yüzde 13,73 ila yüzde 14,97 oranında zam yapıldığı bildirildi.

EPDK'dan yapılan açıklamada, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında, konut tüketicilerinin de dahil olduğu yıllık 300 bin metreküp ve altı tüketiciler için nihai doğal gaz satış fiyatlarında ortalama yüzde 14,97 oranında artışa gidildiği kaydedildi.

Tüketimi yıllık 300 bin metreküp ve üzerindeki tüketicilerle, Organize Sanayi Bölgeleri ve Sıkıştırılmış Doğal Gaz üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ise ortalama yüzde 13,73 oranında zam yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, yeni fiyatların 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağı bilgisine yer verildi.

Doğal gaza zam

Doğal gaza zam

Konutlarda yüzde 14,97, sanayide ise yüzde 13,73 artış yapıldı.
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