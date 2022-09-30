Ekonomi BOTAŞtan doğal gaz toptan satış fiyat tarifesinde değişiklik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BOTAŞ'tan doğal gaz toptan satış fiyat tarifesinde değişiklik

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere doğal gaz satış fiyatlarında, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından işletilen Türkiye Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'nda belirlenen günlük referans fiyatının baz alınmaya başlanacağını belirtti.

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Haber Merkezi AA
BOTAŞtan doğal gaz toptan satış fiyat tarifesinde değişiklik
Foto/arşiv

Şirketin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, yeni fiyat mekanizması ile doğal gaz kullanıcılarına piyasa tabanlı, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir fiyat yapısı sunulması amaçlanıyor.

Buna göre, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 2022 yılı ekim ayı doğal gaz toptan satış tarifesinde belirtilen müşteri gruplarının doğal gaz satış fiyatlarında, EPİAŞ tarafından işletilen Türkiye Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'nda belirlenen günlük referans fiyatı baz alınmaya başlanacak.

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