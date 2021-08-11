Boynuz kulağı geçti: KOBİ'lerden pandemide başarılı performans

Koronavirüs salgını sürecinde dijital sahada iş yapmayı öğrenen KOBİ’ler, iş alanlarını genişletirken, ihracattan istihdama kadar pek çok alanda büyük şirketleri geride bıraktı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020” araştırması KOBİ’lerin büyük şirketler karşısındaki performansını gözler önüne sererken, araştırmadaki 10 ana başlığın 6’sında KOBİ’ler öne çıktı. İSO 500 listesinde olduğu gibi İSO İkinci 500’de de pandemi yılında devreye alınan uygun finansman desteklerinin etkisi görüldü. İSO İkinci 500’ün 2020 yılındaki üretimden net satışları yüzde 21,7 oranında artış gösterirken, İSO 500’de bu oran yüzde 15,3’te kaldı.

KISITLAMALARA RAĞMEN ÜRETİMDEN SATIŞ ARTTI

Yine net satış rakamları da İSO 2’nci 500 şirketlerinin üstünlüğündeki alanlardan biri oldu. Pandemi koşullarınında, birçok işletmede kapanma ve üretim yavaşlamasının yaşandığı bir yılda, iç ve dış talepteki dalgalanmalara rağmen İSO İkinci 500’ün net satışlarının hız kazanmış olması dikkat çekti. KOBİ büyüklüğündeki şirketlerin net kârı 2020’de yüzde 23,2 oranında arttı. İSO 500’de bu oran yüzde 15,9’da kaldı. İstihdam, özkaynak ve FAVÖK’te de İSO 2. 500 şirketleri, İSO 500 şirketlerini geride bıraktı. İSO 500 şirketlerinin üstün olduğu alanlar döne kârı, dönem zararı, toplam borçlar ve mali borçlar oldu.

SANAYİDE HIZLI DÜŞÜŞ

Yaşanan salgın nedeniyle 2020’de küresel ticarette önemli bir daralma yaşandı. Özellikle yılın ilk yarısında ihracat pazarları büyük ölçüde kapalı kaldı. Dünya ticareti yılın ikinci yarısında toparlanmaya başlasa da, salgının devam eden olumsuz etkileri nedeniyle 2020 genelinde Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 6,2 oranında gerilerken sanayi ihracatındaki düşüş yüzde 6,6 ile biraz daha hızlı gerçekleşti. İSO 500’deki ihracat kaybı ise yüzde 12,8 ile Türkiye ve sanayi sektörü geneline göre daha yüksek oldu.

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İHRACATTA YÜZDE 1,2 BÜYÜME

İSO İkinci 500’ün ihracatı yüzde 1,2 oranında artarak 9,9 milyar dolara yükseldi. Böylece İSO İkinci 500’ün toplam ihracatı içindeki payı yüzde 5,9, sanayi ihracatı içindeki payı ise yüzde 6,1 oldu ve her iki oran da 2019 yılına göre 0,5 puan artış kaydetti. İhracat tarafındaki bir diğer önemli gelişme de ihracat yapan firma sayısında yaşandı. İSO İkinci 500’de ihracat yapan firma sayısı 450’ler bandını aşarak 2020’de 467’ye yükseldi.

KATMA DEĞERDE TEKNOLOJİ AĞIRLIKTA

İSO İkinci 500’ün teknoloji yoğunluklarına göre oluşturulan katma değer dağılımına bakıldığında; en yüksek payı yüzde 46,4 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler alsa da özellikle orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payının arttığı görülüyor. Bu pay 2019 yılında yüzde 24,2 iken 2020 yılında 2,7 puan artışla yüzde 26,9’a yükseldi. Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise 2019 yılında yüzde 2,2 iken 2020 yılında sınırlı bir artışla yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.