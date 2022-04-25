Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar

Cuma günü 108,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,55 düşüşle 102,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 98,40 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, Çin'deki Kovid-19 salgını nedeniyle devam eden karantina önemleri ve ABD'de olası faiz artırımının yol açtığı talep belirsizlikleri etkili oldu.
Perşembe günü, Uluslararası Para Fonu Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenen panelde konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in 3-4 Mayıs'taki toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu söyledi.
Çin'in en büyük kenti Şanghay'da 28 Mart'ta ilan edilen kapanmayla birlikte Asya ekonomilerinden gelen olumsuz üretim sinyalleri ise talep yönlü endişeleri artırıyor.
Brent petrolde teknik olarak 102,87 ile 104,05 dolar aralığının direnç, 101,69 ile 100,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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Dün 122,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 121,6 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 122,12 dolar oldu.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 114,83 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, Karadeniz'de yaşanan fırtına ve devam eden kötü hava şartları nedeniyle bir terminalin hasar görmesi ve terminale petrol taşıyan CPC (Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu) boru hattından petrol sevkiyatının tamamıyla durdurulması etkili oldu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, günlük 1,2 milyon varil petrol taşıyan boru hattından petrol tedarikinde yaşanan kesintinin 2 aya kadar devam edebileceğini açıkladı.
CPC boru hattı, Kazakistan petrolünü Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk terminaline taşıyor.
TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM<br><br>Brent petrolde yaşanan artış sonrası Türkiye'de de benzin ve motorine zam yapıldı.
Benzine 1 lira 68 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam geldi.
Zam sonrası motorinin litre fiyatı 22 Türk Lirası'nı geçerken, benzinin litre fiyatı ise 20 liraya dayandı.
ABD'DE AKARYAKIT STOKLARI<br><br>ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan düşüş de talebin toparlandığı algısı yaratarak fiyatları destekliyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon 500 bin varil (yüzde 0,6) azalarak yaklaşık 413 milyon 400 bin varile geriledi.
Piyasa beklentisi stokların 25 bin varil artacağı yönündeydi.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 900 bin varil (yüzde 1,2) azalışla 238 milyon varil oldu.
Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle dün Brüksel'deki temaslarının ardından bugün NATO zirvesi, G7 zirvesi ve ardından Avrupa Konseyi zirvesine katılacak. Biden'ın, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyor.
Uzmanlar, petrol piyasasındaki daralma, ABD'nin petrol üretiminin sabit kalması ve stoklardaki düşüşün, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini desteklediğini belirtiyor.
Brent petrolde teknik olarak 122,37 ile 122,79 dolar aralığının direnç, 121,25 ile 120,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
MOTORİNİN FİYATI NEDEN BENZİNDEN DAHA YÜKSEK?<br><br>Eskiden ticari nitelikli olarak kullanılan motorinin rafineri maliyeti daha fazla olduğu için fiyat artışı da benzinden daha yüksek oluyor.
Brent petrol yükselişe geçmişti: Akaryakıt fiyatlarına zam geldi
Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle tarihin en yüksek seviyelerini test eden brent petrol fiyatı, uluslararası piyasalarda gün içerisinde 122,12 dolardan işlem gördü. Petrole gelen zam nedeniyle Türkiye'de benzine 1 lira 68 kuruş, motorine ise 1 lira 59 kuruş zam geldi. Zam sonrası motorinin litre fiyatı 22 Türk Lirası'nı geçerken, benzinin litre fiyatı ise 20 liraya dayandı. Peki 2022 brent petrol fiyatları ne kadar oldu? Motorin ve benzinin litresi kaç lira? Motorin neden daha pahalı? İşte detaylar...
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi, tarımdan ekonomiye birçok sektörü olumsuz etkiledi.
İşgal saldırıları nedeniyle Rusya'ya karşı yaptırım kararı alan ABD Başkanı Joe Biden’ın açıklamaları sonrası petrol tarihi bir rekor kırdı.<br>
Brent petrolün varil fiyatı, geçtiğimiz ay içerisinde 134 dolar seviyesine kadar yükseldi.
Yaptırımlara yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ürün ve hammadde ihracatını yasakladığını duyurdu.
Gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarında ciddi zamlar yaşandı.
Rusya'ya karşı uygulanan ambargolar, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada akaryakıt fiyatlarını tarihi seviyelere çıkarttı.
Ülkemizde de benzinin fiyatı 19, motorinin fiyatı ise 21 liraları buldu.
ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI'NDAN PETROL HAMLESİ<br><br>Yükselişleri engellemek isteyen Uluslararası Enerji Ajansı'nın, fiyatları düşürmek için yeni bir adım atacağı iddia edildi.
Bloomberg'de yer alan habere göre; Uluslararası Enerji Ajansı fiyatları düşürmek için 120 milyon varil petrol piyasaya sürecek.
Söz konusu adımın ardından akaryakıt fiyatlarında küresel çapta bir indirim yaşanması bekleniyor.
Haber sonrası bugün brent petrolün varil fiyatında yaklaşık 7 dolarlık bir indirim yaşandı.
ABD'DE PETROL STOKLARI ARTTI<br><br>ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 400 bin varil (yüzde 0,6) artarak yaklaşık 412 milyon 400 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 700 bin varil (yüzde 0,7) azalışla 564 milyon 600 bin varile düştü.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 2 milyon varil (yüzde 0,9) azalışla 236 milyon 800 bin varil oldu.
ÜRETİM ARTTI<br><br>ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 41 bin varil artarak 6 milyon 300 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 705 bin varil artarak 3 milyon 693 bin varil oldu.
Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 26 Mart - 1 Nisan haftasında 103 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 248 bin varil seviyesinde gerçekleşti.
EIA'nın \"Mart 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12 milyon 30 bin varil, gelecek yıl ise bugüne kadarki en yüksek üretim seviyesine ulaşarak 12 milyon 990 bin varil olması bekleniyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?<br><br>Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
134 dolar seviyelerini test eden brent petrol, şu sıralarda 101 dolar seviyelerinden işlem görüyor. (Kaynak: TradingWiew)
Akaryakıt fiyatlarını düşürmek için yeni adım: Piyasaya yüksek miktarda petrol sürülecek
Petrolde son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları enerji piyasasında büyük fiyat artışlarına neden oldu. Dünyanın önde gelen gaz ve petrol üreticilerinden Rusya'ya karşı uygulanan ambargolar, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada akaryakıt fiyatlarını tarihi seviyelere çıkarttı. Yükselişleri engellemek isteyen Uluslararası Enerji Ajansı'nın, fiyatları düşürmek için 120 milyon varil petrol piyasaya süreceği iddia edildi. Haber sonrası bugün brent petrolün varil fiyatında yaklaşık 7 dolarlık bir indirim yaşandı. Peki 2022'de petrol varil fiyatı ne oldu? Ham petrol fiyatındaki düşüş akaryakıt yansır mı? İşte detaylar...