Ekonomi Brent petrolün varili 60,02 dolar
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 60,02 dolar

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 60,02 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde teknik olarak 60,10 ile 60,20 dolar aralığının direnç, 59,25 ile 59,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Haber Merkezi AA
Brent petrolün varil fiyatı 60,02 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı 60,02 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 60,02 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,90 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 60,33 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 60,02 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,57 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 10 milyon varil (yüzde 2,3) azalarak 427,8 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,1 milyon varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki bu azalışla fiyatlar 60 doların üzerine çıktı.

Brent petrolde teknik olarak 60,10 ile 60,20 dolar aralığının direnç, 59,25 ile 59,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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