Ekonomi Brent petrolün varili 67 dolar
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 67 dolar

Haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 67 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin petrol kesintisi kararı ve ABD'nin İran ile Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların arz tarafında gerilemeye yol açarak fiyatları yükselttiğini ancak ABD'deki üretim artışı ve küresel ekonomiye ilişkin olumsuz beklentilerin fiyatların daha da yükselmesini engellediğini belirtiyor.

Haber Merkezi AA
Küresel piyasalarda brent petrolün varili 67 dolardan işlem görüyor.
Küresel piyasalarda brent petrolün varili 67 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 67 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 67,02 dolardan güne başlayan ve gün içinde 67,76 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,25 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,37 azalışla 67 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,97 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 azalışla 853'e geriledi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki düşüşle, cuma günü ham petrol fiyatlarında artış görüldü.

  • Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı ülkelerin petrol kesintisi kararı ve ABD'nin İran ile Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların arz tarafında gerilemeye yol açarak fiyatları yükselttiğini ancak ABD'deki üretim artışı ve küresel ekonomiye ilişkin olumsuz beklentilerin fiyatların daha da yükselmesini engellediğini belirtiyor.

Brent petrolde, teknik olarak 67,07 ila 67,19 dolar aralığının direnç, 66,83 ila 66,95 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı
EKONOMİ
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

İstihdam seferberliği başlatılıyor
EKONOMİ
İstihdam seferberliği başlatılıyor

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
Türkler Beyaz Kıtada

Türkler Beyaz Kıtada

​Bakan Varank müjdeyi verdi: Bilim üssümüzü kurduk.
Karpata veda

Karpata veda

​Tarihçi Kemal Karpat için cenaze töreni düzenlendi.
Eleştirileri takma Trump

Eleştirileri takma Trump

Kuzey Kore'den ABD Başkanı'na 'olumlu' çağrı.
Gülenin özel doktoruna gözaltı

Gülenin özel doktoruna gözaltı

Sağlık çalışanlarına FETÖ operasyonu başlatıldı.
Turizm treni geliyor

Turizm treni geliyor

Alternatif güzergah ve tren olacak.
Türkiyeye yatırım 13 milyar doları aştı

Türkiyeye yatırım 13 milyar doları aştı

​Cumhurbaşkanlığı'ndan dikkati çeken açıklama.
Binbir surat Pehlül yakalandı

Binbir surat Pehlül yakalandı

​JİTEM'ci albayım deyip birçok kişiyi dolandırdı.
150 yıl önce İstanbul

150 yıl önce İstanbul

​Beyazıt Kulesi'nden kadim şehre panoramik bakış.

Muvazzaflara FETÖ kıskacı

Muvazzaflara FETÖ kıskacı

67'si muvazzaf asker 101 kişi hakkında gözaltı kararı var.
Borsa coştu

Borsa coştu

​Hızla 105 bin seviyesine doğru gidiyor.
Yeni seferberlik başlatılıyor

Yeni seferberlik başlatılıyor

​Detaylarını Berat Albayrak bugün açıklayacak.
Cellat ve dostları

Cellat ve dostları

​Avrupalı liderler, 9 genci idam eden cunta lideri Sisi'yle kol kola.
Bakliyat fırsatçıları

Bakliyat fırsatçıları

​Sebze-meyve fiyatlarını tanzim sonrası bir miktar düşüren marketlerde bakliyat fiyatları da el yakıyor.
Beşiktaş seri F.Bahçe çıkış istiyor

Beşiktaş seri F.Bahçe çıkış istiyor

Vodafone Park'taki mücadele ligin gidişatını etkileyecek.
Kepa çıkmadı Sarri çılgına döndü

Kepa çıkmadı Sarri çılgına döndü

​İngiltere Lig Kupası finaline damga vuran anlar.
Meteoroloji yine uyardı

Meteoroloji yine uyardı

Sağanak yağış ve fırtına etkisini sürdürecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.