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Ekonomi Bu hibe çiftçiyi tarlada tutar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bu hibe çiftçiyi tarlada tutar

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, çiftçiye 2022 yılında verilecek 1,1 milyarlık hibe için, “Çiftçinin kırsal alanda kalarak üretmeye devam etmesi teşvik ediliyor, bunu çok değerli buluyoruz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu hibe çiftçiyi tarlada tutar
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Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Genel Başkanı Hakan Yüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan “2022 yılı için makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımlarına yönelik 32 bin 572 çiftçiyle tarıma dayalı yatırımlar için 418 girişimciye toplamda 1,1 milyar lira hibe desteği” ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çiftçilere verilen desteklerin önemine işaret eden Yüksel, ne kadar destek verilirse çiftçinin üretimde o kadar çok kalmasının sağlanabileceğini dile getirdi.

Hakan Yüksel
Hakan Yüksel

TARIMSAL ALANLAR ARTIRILMALI

  • Yüksel, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çiftçi sayısı azalıyor. Bu tarz desteklerle çiftçinin kırsal alanda kalarak üretmeye devam etmesi teşvik ediliyor, bunu çok değerli buluyoruz. Bu bize göre hala yeterli değil, daha planlı ve üretime dayalı desteklerin artmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Tarımsal üretimdeki yüksek girdi fiyatlarının, çiftçilerin sayılarının azalmasına veya alanlarını daraltmasına sebep olduğunu belirten Yüksel, bu kapsamda devletin tarımsal alanların artırılmasına ilişkin çalışmalarının bulunduğunu bildirdi.

GENÇLER MESLEK EDİNMELİ

Hakan Yüksel, hiçbir çiftçinin toprağını bırakıp kente göç etmek istemeyeceğine dikkati çekerek, şunları söyledi: “Bunun için destek lazım. Gençlerin tarımı ve hayvancılığı meslek edinmeleri gerekiyor. Şu anda köylülerimizin çoğu çiftçilik yaptıklarını söylüyor ama bunların ekonomiye desteği yok, sadece kendilerine yetiyorlar. Biz bunu meslek haline getirirsek, şu anda şehirde mezun olup masa başı iş bekleyen pek çok ziraat ve gıda mühendisiyle veterinerleri buraya yönlendirebiliriz.”

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