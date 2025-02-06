Bu yılki doğrudan yatırım beklentisi 13,5 milyar dolar

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı Engin Aksoy, küresel ekonomik ve siyasi gelişmelerin ticaret savaşlarını ve küresel tedarik zinciri kırılmalarını tetikleyeceğini belirterek, “Türkiye, rekabetçiliğini artırarak dönemin yaratacağı fırsatlardan yararlanabilir” dedi. Düzenlenen basın toplantısında Türkiye’nin 2024 Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY) görünümünü değerlendiren Aksoy, “Türkiye’deki 11 aylık UDY rakamı 9,6 milyar dolar. 2024’ü 11 milyar dolar düzeyinde kapatacağız” dedi.

ŞİRKETLER ILIMLI BÜYÜME BEKLİYOR

YASED’in 6 ayda bir gerçekleştirdiği PULSE Anketi’nin son verilerini de değerlendiren Engin Aksoy, “2025 yılı için şirketlerimizin genel olarak ılımlı bir büyüme beklentisi içinde olduklarını görüyoruz. Çoğu şirketimiz makroekonomik istikrarın sağlanması ve öngörülebilirliğin artması halinde yatırımcı güveninin artacağını ve Türkiye’ye 13,5 milyar dolarlık ek yatırım çekilebileceklerini ifade ediyorlar” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON EN BÜYÜK TEHDİT

Aksoy, şunları söyledi: “Ankete katılan şirketlerin CEO’larına, çeşitli firma dışı tehdit unsurlarının önümüzdeki 12 ay içinde Türkiye’deki faaliyetlerini nasıl etkileyeceğini soruyoruz. Başlıca tehditler; katılımcıların yüzde 85’i tarafından belirtilen enflasyon ve yüzde 79’u tarafından belirtilen döviz kuru belirsizliği. Kayda değer bir değişim de idari ve vergi yüküne ilişkin endişelerin yüzde 50’den yüzde 60’a yükselmesi oldu.”

Dünyada yatırım iştahı düşüşte

2024’ün başındaki ankette 18,6 milyar dolarlık yatırım beklentisi olduğunu fakat bugünkü beklentinin 13,5 milyar dolara gerilediğini ifade eden Aksoy, bu düşüşün Türkiye’nin cazibesindeki azalmadan ziyade küresel UDY iştahıyla ilişkilendirilebileceğini belirtti. Aksoy, “Nitekim ankette üyelerimizin yılın ikinci yarısında küresel portföylerinde Türkiye’nin ağırlığının yüzde 0,8 oranında artmasını beklediklerini görüyoruz. Bu bağlamda, küresel piyasa zorluklarına rağmen Türkiye’ye ilginin devam edeceği değerlendirilebilir” dedi.







