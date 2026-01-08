Buğdayda yüksek sıcaklık riski

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden kış sıcaklıkları, Türkiye’nin önemli hububat merkezlerinden Trakya’da buğday üretimini ciddi bir riskle karşı karşıya bıraktı. Uzmanlar özellikle Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı sebebiyle, buğdayın kış aylarında girmesi gereken “uyku dönemine” bu yıl giremediğini, bunun da erken gelişime yol açtığını belirtiyor. Erken boy atan buğdayda don, kar, yatma ve verim kaybı riskinin arttığına dikkat çekilirken, üreticiler rekolte ve kalite kaybına yol açabilecek durumu yakından takip ediyor.





VERİMİ YA DA ÜRÜN KALİTESİNİ DÜŞÜRÜR

Edirne Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Celal Durmaz, yüksek sıcaklık sebebiyle verimin düşebileceğini ya da ürün kalitesinin olumsuz etkilenebileceğini ifade etti. Durmaz, bundan sonraki sürecin tamamen hava şartlarına bağlı olacağını vurguladı. Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ise buğdayın beklenenden önce gelişmesinin üreticiyi strese soktuğunu belirterek, “Her yıl farklı zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu yıl erken gelişim en büyük risklerden biri” dedi.





HASAT DÖNEMİ DEĞİŞEBİLİR

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da, nisan ve mayıs aylarında ulaşılması gereken boya şimdiden gelindiğini ifade etti. Erken gelişimin verim ve kalite üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu kaydeden Şaylan, bu durumun hasat dönemini erkene çekebileceğine dikkat çekti.



