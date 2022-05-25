Ekonomi Buğdayımız geçen yıldan daha fazla Tarım Bakanı Kirişci son noktayı koydu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Buğdayımız geçen yıldan daha fazla: Tarım Bakanı Kirişci son noktayı koydu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dünyanın içinde bulunduğu buğday krizine yönelik Türkiye’nin böyle bir sorunu olmadığını söyledi. Kirişçi, “Bizim buğday sorunumuz yok. Hasadın olmadığı dönemde olmayan bir krizin hasat başladıktan sonra konuşuluyor olması anlamlı mı? Kriz çıkacak demek abesle iştigaldir. Geçen yıla göre fazlamız var. İhracat yasağı getirdik” diye konuştu.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Buğdayımız geçen yıldan daha fazla: Tarım Bakanı Kirişci son noktayı koydu
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dünyada yaşanan buğday krizinin Türkiye’de de yaşanacağı iddialarını değerlendirdi. Kabine toplantısı sonrası bir grup gazetecinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Kirişci, Türkiye’nin buğday sıkıntısının olmadığını açıkladı. Bakan Kirişci, “Bizim buğday sorunumuz yok. Şu anda zaten buğday hasadı başladı. Hasadın olmadığı dönemde olmayan bir krizin hasat başladıktan sonra konuşuluyor olması anlamlı mı? Kriz çıkacak demek abesle iştigaldir. Bizim şu anda öyle bir problemimiz yok” diye konuştu.

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ETKİLEYECEK DURUM OLMADI

  • Belli yerlerdeki yağışlara dikkat çeken Bakan Kirişci sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda bizim rakamlarımızı anormal etkileyecek bir durum olmadı. Mesela Osmaniye’de dolu yağdı, Ankara’da anormal yağış oldu. Tüm il müdürlüklerimiz yağışları takip ediyor. Bizim geçen yıla göre fazlamız var. İkinci olarak ihracat yasağı getirdik. İçeriden de alanlar vardı onlara da yasak getirdik. Bizim kendi ihtiyacımızı yeteri kadar karşılayabildiğimiz bir yıl oldu bu sene. Şu anda bizim gördüğümüz bir şey yok.”

FİYAT ÜRETİCİNİN LEHİNE

Buğday fiyatlarıyla ilgili piyasanın takip edildiğini anlatan Bakan Kirişci, “Üretici aleyhine önemli bir durum yok, üreticinin lehine bir durum var. Biz bakanlık olarak öncelikle üreticiyi korumak zorundayız. Sonra da dönüp hem üreticiyi hem tüketiciyi birlikte düşünmek durumundayız. Şu aşamada ürün fiyatıyla ilgili çiftçinin bir memnuniyetsizliği yok. Onları mutlu eden bir fiyat piyasada hakim” değerlendirmesini yaptı.

Ayçiçeğinde hasat bir hafta sonra başlayacak

  • Bakan Kirişci, Türkiye’nin ayçiçeğinde de sıkıntı yaşamayacağını vurguladı. Kirişci, “Bir hafta sonra Adana’da ayçiçeği hasadı başlayacak. Hasadı yaklaşmış veya hasat dönemine girilmiş ürünler için problem olacak diye düşünmek çok doğru değil” dedi. Bakan Kirişci, gübrenin az kullanımı nedeniyle üretimin düşeceği iddialarıyla ilgili de şunları söyledi: “Bu durumun verime bir yansıması olabilir diye düşünebiliriz. Onu telafi edecek olan yağıştır. Geçen yıla göre yıllık yağış o manada daha iyi durumda. Bu eksikliği giderecek gibi.”

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