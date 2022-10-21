Ekonomi Bunlar da korsan motosiklet
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bunlar da korsan motosiklet

Yasak olmasına rağmen motosiklet taksiciler, yolcu taşımaya devam ediyor. Can ve mal güvenliğini hiçe sayan bu hizmetin açılışı 10 liradan başlıyor. İnternet siteleri bunların ilanlarıyla doluyken, bazıları WhatsApp grupları üzerinden vatandaşa ulaşıyor. Aralarında ‘Bize katılın’ şeklinde iş ilanı veren bile var. Piyasa öyle hale gelmiş ki motorcular, durakta bekleyen yolculara yanaşıp taşımacılık teklif ediyor.

Abone Ol Google News
Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Bunlar da korsan motosiklet
MOTOSİKLET TAKSİLER TARTIŞILIRKEN ONUN DA YANCISI ÇIKTI

Korsan taksicilerle mücadele devam ederken, son yıllarda motosiklet taksiler türedi. Yasak ve cezası olmasına rağmen bu araçlar, özellikle gençler ve beyaz yakalılar tarafından yaygın olarak kullanılıyor. İnternete ilan veren firmalar, yasalara aldırmadan alenen fiyat tarifesi sunuyor. Hatta bazı dijital uygulamalarda size en yakın şöförü çağırabiliyorsunuz. Fiyatlar, şirkete göre değişse de açılış 10, sonrasında kilometre başına 5 liradan başlıyor. En Yakın yolculuk (İndi-Bindi) ücreti için 50 lira isteniyor.

MOTO-TAKSİCİ OLMAK İÇİN TIKLAMAN YETERLİ

Geçtiğimiz yıllarda Scooty hizmeti popüler olmuş sonradan bu uygulama durdurulmuştu. Tüm denetimlere rağmen internet sitelerinin biri kapanıp diğeri açılıyor. Korsan çalışan şirketler intenetten açıkça ‘Bize katılın, motosiklet taksici olun’ şeklinde iş ilanı bile veriyor. Piyasadan öğrendiğimize göre; kısa mesafeye meyletmeyen, bozuk para üstünü hiç eden ve davranışları vatandaşı bezdiren bazı şoförlerin de etkisiyle motosiklet taksi piyasası adeta gaza basmış durumda. Taksiciler ‘korsan’ diye karşı çıkıyor, karşı taraf ise ‘paylaşım ekonomisi’ne işaret ediyor.

ORGANİZE İŞ WHATSAPP ÜZERİNDEN YÜRÜYOR

İşler öyle bir noktaya gelmiş ki ‘Korsanın da korsanı’ diyebileceğimiz manzaralarla karşılaşıyoruz. Sözde motosiklet taksi şirketlerinin yanında bu işi bireysel veya üç beş arkadaş toplanıp yapanlar da var. Bu kişiler durakta bekleyenlerin yanına yaklaşarak, istedikleri yere götürebileceklerini ve ücreti söylüyor. Organize bir iş olduğu her halinden belli olan bu taksiler sayesinde özellikle İstanbul’da sayısız WhatsApp grubu oluşturulmuş. Yüzlerce kişi konum atarak araç çağırırken, bazı motosiklet şoförleri de müşteriye boştaki arkadaşlarını yönlendiriyor.

HEM GÜVENLİ DEĞİL HEM DE YASA DIŞI

Aydın Ayoğlu
Aydın Ayoğlu

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, motosiklet taksilerle ilgili, “Tüketiciler bu tür kanun dışı taşımacılığa itibar etmemeli. Hem güvenli değil hem de yasa dışı. Bu şekilde çalışan yerleri ihbar etsinler. Bunun yanında taksi ihtiyacının da karşılanması lazım. Ortada bir talep var ve bu da bazı riskleri beraberinde getiriyor ” yorumunu yapıyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise, denetimlerin artırılması gerektiğini belirterek, "Vatandaşların ulaşım talebine yönelik düzenleme yapılabilir, sorun çözülebilir" dedi.

Beş dakika için hayatınızdan olmayın

Aziz Koçal
Aziz Koçal
  • Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, tüketicileri korsan motosiklet taksilere karşı uyardı. Koçal, “Tüketiciler, böyle kanun dışı işlerden uzak durmalı ve itibar etmemeli. Ulaşacağı yere 5 dakika erken gitmek için sakat kalabilir, hayatlarından olabilirler. Bu tür uygulamalar şu an denetim dışında ve kesinlikle kontrol altına alınması gerekiyor” dedi. Bu işi yapan motosiklet sürücülerinin eğitim, beceri bilgilerinin bilinmediğini ve bunun vatandaş açısından tehlikeli olduğunu ifade eden Koçal, şunları söyledi: “Ehliyetleri bile olmayabilir. Korsan taşımacılığı tercih eden tüketiciler, can ve mal kaybına uğrayabilir. Toplumun artan ulaşım ihtiyacını karşılayabilecek yasal düzenleme yapılabilir, ayrıca tüketici lehine hareket edilebilir.”

Kişi başı 20 bin liralık KAYIT DIŞI KAZANÇ

  • Özellikle gençler ve plaza çalışanlarının şimdilerde moda hareketi Piyasada yüzlerce hatta binlerce kayıt dışı çalışandan bahsediliyor. Kısa mesafeye 25 liraya ışınlanan vatandaşların gönülden desteği sayesinde bu haberi yazdık. Kişi başı 20 bin liralık kazançları duyunca şaşırdık. Levent bölgesinde çalışan arkadaşlarımızın, “Bak iş çıkışı bir motosiklet taksi keyfim var, fitnelik yapma, işimizi bozma” şeklindeki motive edici tehditlerine aldırmadan önümüzdeki piyasalara doğru hızla yol alıyoruz. Düzeltiyorum kaçıyoruz.

Taksiciler Odası Başkanı Aksu'dan zam talebi: Tarifemizde yüzde yüz artış olmalı
GÜNDEM
Taksiciler Odası Başkanı Aksu'dan zam talebi: Tarifemizde yüzde yüz artış olmalı

YÖK korsan tez avına başladı: 17 internet sitesine suç duyurusu
GÜNDEM
YÖK korsan tez avına başladı: 17 internet sitesine suç duyurusu
Meteoroloji üç kenti uyardı

Meteoroloji üç kenti uyardı

​Özellikle sabah saatlerine dikkat.
Desteği30 kat artırıyoruz

'Desteği
30 kat artırıyoruz'

​Tarım ve Orman Bakanı Kirişci güzel haberi duyurdu.
Binali Yıldırım kaza geçirdi: Hayati tehlike durumu yok

​Rusya'dan fiyatlara yüzde 60 indirim.

Erdoğan ile Aliyev basın toplantısı düzenledi.

​Pınar Gültekin davasında yeni gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.