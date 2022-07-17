Bursa-İstanbul YHT ile 2 saat 15 dakika

Ankara-Bursa-Balıkesir hızlı tren hattı güzergahındaki Yenişehir-Bursa kesiminin yüzde 84’ü tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki demir yolu seyahati, kesintisiz, hızlı ve konforlu şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak" dedi.
Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni, Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki şantiyede gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, törende yaptığı konuşmada son 20 yılda 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde ulaştırma ve altyapı yatırımı yaptıklarını dile getirdi.
2 BİN KİLOMETRELİK HIZLI TREN HAT YAPIMI
Yaptıkları hızlı tren çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, “Ülke genelinde, 400 kilometrelik Ankara-Sivas, 313 kilometrelik Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, 508 kilometrelik Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir, 142 kilometrelik Ankara-Yerköy-Kayseri, 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule, 200 kilometrelik Aksaray-Niğde-Mersin ve 201 kilometrelik Bursa-Yenişehir-Osmaneli-Balıkesir hızlı tren hatlarının yapım çalışmalarına devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Güney Marmara’nın önemli demir yolu projesi olan Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Balıkesir Hızlı Tren Projesi’nin yapımına hızla devam ettiklerini söyleyen Karaismailoğlu şöyle konuştu:
ANKARA- BURSA ARASI 2 SAAT 15 DAKİKA OLACAK
“24 milyar liralık hızlı tren projemiz 201 kilometre uzunluğunda. 56 kilometrelik Bursa-Yenişehir bölümünde fiziki ilerlememiz yüzde 84’e ulaşırken, altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. 95 kilometrelik Balıkesir-Bursa bölümüyle birlikte 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli bölümünde ise proje çalışmalarını tamamladık. Bursa-Yenişehir-Osmaneli bölümünün üstyapı ve elektromekanik işleri ile Yenişehir-Osmaneli kesiminin altyapı işleri hızlı bir şekilde ilerlemekte. Projemiz tamamlandığında yüksek hızlı trenlerle Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki demir yolu seyahati, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak. Balıkesir-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı üzerinde 7 istasyon ve gar bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 16,5 kilometre olan 13 tünel yapılacak.”
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OSMANGAZİ’DE 8 TEMMUZ REKORU KIRILDI
Bayramda karayolu ve köprülerin kullanımıyla ilgili veri paylaşan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, “İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşüren Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu projesi ile 5 Temmuz-11 Temmuz tarihlerinde toplam 2,5 milyon saat tasarruf sağladık, yakıttan ise 1,5 milyon litre tasarruf elde edildi. Sağlanan toplam tasarruf bedeli 85 milyon lirayı buldu. 8 Temmuz’da Osmangazi Köprüsü’nden tam 80 bin 624 araç geçerek bir rekor kırıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü’nden açılışın üzerinden daha 4 ay bile geçmeden 4 Temmuz’da 7 bin 31 araç, 8 Temmuz’da 14 bin 275 araç geçti. 8 Temmuz’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü 132 bin 377 araç kullandı. 8 Temmuz günü İstanbul Havalimanı’nı 1422 uçak, 230 bin yolcu kullandı” diye konuştu.