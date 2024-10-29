Bütçenin %4,4'ü sosyal refaha

Ekonomi yönetimi bir yandan enflasyonu düşürme adımları atarken, diğer diğer taraftan da vatandaşın sosyal refahını arttırmanın planlarını yapıyor. Sosyal devlet ilkesi kapsamında, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da sosyal refah payı tüm dezavantajlı kesimlere yayılacak. Bu çerçevede 14,7 trilyon liralık 2025 yılı bütçesinden sosyal refah için ayrılan ödenek, 650,9 milyar liraya çıkarıldı. Bu tutar bütçenin yüzde 4,4'üne denk geliyor. 2002 yılında binde 4 olan sosyal yardım ve desteklerin GSYH'ya oranını 2025 yılında yüzde 1,1'e yükseltilecek.





ÖDEME GÜCÜ OLMAYANA YARDIM

2025 yılında; ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 130,9 milyar lira ödenek sağlanacak. 65 yaş üstü yaşlıların, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşların ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 87,6 milyar lira verilecek. Engelli vatandaşların evde bakımına destek amacıyla 70,2 milyar liralık bütçe oluşturulacak. Engelli vatandaşların eğitim desteği ise 47 milyar liraya çıkarılacak.





KONUT FİNANSMANI ARTACAK

Sosyal konut finansmanının desteklenmesi amacıyla 22,9 milyar lira sağlanacak. Ekonomik yoksunluk içinde olan çocukların ailelerinin yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 16,7 milyar lira verilecek. Yoksul ailelere yönelik elektrik tüketim desteği kapsamında 9,7 milyar lira, koruyucu aile uygulaması kapsamında yaklaşık 2,2 milyar lira kaynak ayırılacak.





Tarımsal ihracata büyük destek

2025 yılında bütçesinden tarıma ayrılan kaynak ise 705,6 milyar liraya çıkarıldı. Tarımsal destek programları için 135 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 166,3 milyar lira ödenek ayrıldı. Tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT ve ihracat destekleri için 204,6 milyar liralık kaynak sağlanacak. Tarıma yönelik vergi harcamalarının 199,8 milyar lira olması da öngörüldü. 2025 yılında tarım sektörü yatırım ödeneğini bir önceki yıla göre yüzde 64 artışla 166,3 milyar liraya çıkarılacak. Tarımsal sulama yatırımı ödeneği 2024 yılında 60,3 milyar liraya, 2025 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 79,3 artışla 108,1 milyar liraya çıkarılacak.











