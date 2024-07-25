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Ekonomi

Çad’a hava platformu ve eğitim desteği

Canberk Doğan
04:00 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:44 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye, hava platformu sağladığı ülkelere uçuş eğitimi de veriyor. Bu kapsamda TUSAŞ Uçuş Akademisi'nde gerçekleştirilen eğitimde, Çadlı dokuz pilot ve sekiz faydalı yük operatörü başarıyla mezun oldu. Eğitim, TUSAŞ'ın Çad'a ihraç ettiği ANKA ve AKSUNGUR'un kullanımına yönelik düzenlendi. Programdan mezun olan pilotlar sertifikalarını alırken, Fatıme Hacım Ouchar, Çad'ın ilk kadın pilotu oldu. İki ülke arasında yapılan savunma iş birliği anlaşması ile ayrıca Ankara’da TUSAŞ tesislerinde Çad’dan gelen 20 mühendis de eğitildi.



#Eğitim
#Çad
#Ekonomi
#TUSAŞ
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