Çağdaş Holding 10’uncu Samsung mağazasını Denizli’de açtı

Turizm ve gayrimenkuldeki yatırımlarının yanı sıra teknoloji perakedenciliği alanında da hedef büyüten Çağdaş Holding, Akdeniz ve Ege Bölgesi’ndeki yatırımlarına bir yenisini ekledi.

Çağdaş Holding, Denizli Çamlık Forum AVM’de 10. Samsung mağazasını açtı. Antalya’da Lara, Kırcami, Konyaaltı ve Terracity AVM’de olmak üzere toplam 4 adet; Bodrum’da Konacık, Turgutreis ve Midtown’da 3 adet; Marmaris ve İzmir’de de birer adet Samsung mağazası bulunurken, Denizli yatırımıyla birlikte şirketin bölgedeki mağaza sayısı da çift hanelere ulaştı.

Samsung'un en yeni ürün alternatiflerini sunan Denizli mağazasında beyaz eşyadan televizyona, bilgisayarlardan cep telefonlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor.

YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, şirketin genel merkezinin Bodrum’da olmasının Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki tüm şubelerin sürdürülebilir kalite anlayışıyla yönetilmesine, kontrol edilmesine ve geliştirilmesine imkân sağladığına değinirken, “Beton ve mermer üretimi, inşaat ve gayrimenkul ve turizm gibi Türkiye ekonomisinin öncü sektörlerinde edindiğimiz tecrübe ve güveni farklı girişim ve yatırımlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Teknoloji perakendesi bu anlamda büyümek istediğimiz; yatırımlarımızı artırdığımız alanlardan bir tanesi.

Yakın gelecekte açacağımız yeni mağazalarla bölgedeki varlığımızı pekiştirecek; Çağdaş Holding olarak insana ve hayata değer katan her alanda müşterilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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