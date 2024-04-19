Çalışan anneye 325 avro destek temmuzda

Çalışan annelerin iş hayatından kopmaması için AB kaynaklı hazırlanan projeye ilişkin Yeni Şafak’a konuşan Bakan Işıkhan, “Projemiz 10 Kasım tarihinde kabul edilmiş ve 1 Aralık itibariyle başlamıştı. Projenin ilk 5 ayı hazırlık aşamasıdır. Bu dönemde proje ile ilgili veri altyapısı kurulacak, personel alımı yapılacak ve plan çerçevesinde teknik detaylar planlanacak. Proje destek personeli 1 Mayıs tarihinde işe başlayacaktır. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde proje ofislerimizin kurulumu sağlanacak” dedi.

HEDEF KADIN İSTİHDAMINI KORUMAK

Bütçesi 15,3 milyon avro olan projeyle 12 ay boyunca aylık ortalama 7 bin kadının (3.500 anne ve 3.500 bakıcı) kayıtlı istihdamının destekleneceğini ifade eden Işıkhan, “Projeden faydalanan kadınlarda sigortalı çalışma bilinci ve farkındalığı geliştirilerek proje sonrasında da kayıtlı istihdamın sürdürülmesine katkı sağlanacak. Proje ile aylık her bir çalışan anne için 325 avro destek verilmesi planladık. Projeden Ankara, İstanbul ve İzmir’de 0-36 ay arasında küçük çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan kadınlar faydalanabilecek” diye konuştu.

ESNEK ÇALIŞAN ANNELERE DE

Esnek çalışan toplamda 200 anneye aylık 162,5 avro; annenin tek ebeveyn olması ya da çocuğun engelli olması durumunda verilecek hibe tutarı ise 50 avro artırımlı olması planlandı. Proje teşviklerinin ve kayıtlı anne ve bakıcılarının takibinin sağlanması için veri altyapısı kurulacak. Proje teşvik ödemeleri temmuz itibariyle başlayacak ve 12 ay sürecek. 30 Eylül 2025 tarihinde projemizin kapanışı planlanıyor.











