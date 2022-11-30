Çalışanımızı enflasyona ezdirmeyiz

Yeni yılda uygulamaya girecek asgari ücretle ilgili takvim netleşti. Buna göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanacak. Yeni asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunan iş dünyasının önde gelen temsilcileri, çalışanları enflasyon karşısında mağdur etmeyeceklerinin mesajını verdi. İşte, iş dünyası temsilcilerinin asgari ücretle ilgili değerlendirmeleri:

Şekib Avdagiç

BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Şekib Avdagiç (İstanbul Ticaret Odası Başkanı): Türkiye, yatırım teşvikleri konusunda bölgelere ayrılmışsa, asgari ücret de bölgesel belirlenmeli. İstanbul'da vereceğiniz bir asgari ücretle, 5-6’ncı teşvik bölgesindeki asgari ücret aynı olmamalı. Gelir vergisi dilimlerinin asgari ücret kadar yükseltilmemesi sebebiyle bir mağduriyet yaşandı. Belki 1 yılda olmaz, ama 2-3 yıllık bir dönemde, mutlaka bizim bu kaybı telafi edecek bir vergi dilimi ayarlaması yapılmalı. Ayrıca SGK üst limiti bizi çok zorlayan bir konu. Üst limit artışı enflasyonla doğru orantılı olmalı.

REKLAM

Orhan Aydın

ENFLASYON ARTI %5 OLUR

Orhan Aydın (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Başkanı): Enflasyon dünyanın birçok ülkesinde sorun. Herkes hayat pahalılığına karşı çareler üretme çabası içerisinde. Bizlere düşen, sorunu tam olarak çözemiyorsak da olumsuz etkilerini aza indirmek . Çalışanlarımızı enflasyona karşı ezdirmemeliyiz. İş dünyası olarak taşın altına elimizi koyacağız. Asgari ücrette beklentimiz enflasyon oranı artı 5. Yani yüzde 40 oranında bir artış bekliyoruz. Ayrıca bu artışla birlikte enflasyonla mücadelenin artarak devam etmesini ve verilen artışların erimemesi için zamların da kontrol altına alınmasını bekliyoruz.

Yaşar Doğan

REKABETÇİ BİR RAKAM

Yaşar Doğan, (Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı): Son dönemlere kadar asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim standartları ile işveren maliyetleri arasındaki denge gözetiliyordu. Şimdi bu dengelerle birlikte enflasyon faktörünün de önemle dikkate alınması gereken bir noktadayız. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruyacak, bununla birlikte enflasyonu kontrol altında tutabilecek ve sanayicimizin uluslararası pazarlarda rekabetçi kalmasını sağlayabilecek bir rakam üzerinde çalışılması gerekiyor.

REKLAM

Ayhan Karahan

8 bin liranın üzerinde olur

Ayhan Karahan (Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Başkanı): Asgari ücretle ilgili beklenen enflasyon farkının mutlaka yansıtılması gerekir. Üzerine de refah payının ilave edilmesi lazım. Asgari ücretin 8 bin lira ve üzeri olması bekleniyor. Ürünlere gelen zamlar asgari ücrete yapılan zammı eritiyor. Bu da bir kısır döngüye giriyor. Ürüne gelen zamların kontrol altında tutulması lazım. Şu an enflasyonda ve dövizde artış yok ama neden temel tüketim ürünlerde artış var? Bunu anlamakta zorlanıyoruz.