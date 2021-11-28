Ekonomi Çalışanlar dikkat Yargıtay izin ücretinde son noktayı koydu
İŞ DÜNYASI

Çalışanlar dikkat: Yargıtay izin ücretinde son noktayı koydu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kullanılmayan yıllık izinlerin ücretlerinin ödenmesinde son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme, özel sektör çalışanlarının kullanmadıkları yıllık izinlerinin ücretinin ödenmesinin yasal zorunluluk olduğuna dikkat çekerek, bunun için zaman aşımı süresinin beş yıl olduğuna hükmetti. Ayrıca avukatların davalarda vekaletlerini dosyaya koymaması sebebiyle vekalet ücretini de alamayacağına hükmetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Çalışanlar dikkat: Yargıtay izin ücretinde son noktayı koydu
Yıllık iznini biriktiren işçiye izinlerin parası ödenecek.

Özel bir şirkette çalışan işçi, işten çıkarıldıktan sonra İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Yıllık izin ücretlerinin ödenmediğini öne süren işçi, yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı.

  • İş Mahkemesi’nin defalarca reddettiği davada son sözü söyleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık iznini biriktiren özel sektör çalışanlarına müjdeli bir haber verdi. Yüksek Mahkeme, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesiyle kullandırılmayan izinlerin ücretlerinin işçiye ödenmesi gerektiğine hükmetti.

İş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren kullanılmayan yıllık izin ücretleri için zamanaşımı süresinin 10 yıl değil 5 yıl olduğuna dikkat çekildi. Kararda şöyle denildi:

“4857 sayılı İş Kanunu’nda ‘İş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zaman aşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar’ hükmü yer almaktadır. Belirtilen düzenlemede iş sözleşmesinin sona ermesi halinde kullandırılmamış olan yıllık izin sürelerine ait ücretin ücret niteliği özellikle vurgulanmıştır. İş Kanunu’nun 32. maddesinin 6. fıkrasına göre iş sözleşmelerinin sona ermesinde işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanun’dan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur. Aynı maddenin 8. fıkrasına göre ise ücret alacaklarında zaman aşımı süresi beş yıldır.”

Kararda avukatların davalarda vekaletlerini dosyaya koymaması sebebiyle vekalet ücretini de alamayacağı vurgulandı.

Yargıtay’dan emekliye emsâl zam kararı
EKONOMİ
Yargıtay’dan emekliye emsâl zam kararı

Emisyon skandalında Türkiye’de ilk karar çıktı: Binlerce araç sahibi için emsal olabilir
EKONOMİ
Emisyon skandalında Türkiye’de ilk karar çıktı: Binlerce araç sahibi için emsal olabilir

Memurun fazla mesai ücreti gelecek yıl 2,70 liraya çıkacak
EKONOMİ
Memurun fazla mesai ücreti gelecek yıl 2,70 liraya çıkacak

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: Banka hesap açma ücreti yasal olmadığı hükmedildi
EKONOMİ
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: Banka hesap açma ücreti yasal olmadığı hükmedildi
Dua edelim bir şey olmasın

'Dua edelim bir şey olmasın'

Dev uçakla Erzurum'a getirildi: Avrupa'nın en büyüğü olacak
Cüneyt Çakır endişesi

Cüneyt Çakır endişesi

​Trabzon maçına atanması soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
Komandolar girilemez denilen bölgede: PKKnın sözde bölge sorumlularının kullandığı mağara ele geçirildi

​Emniyet, Jandarma ve güvenlik korucuları, PKK'ya 2021'de ağır darbe vurdu.

Liste güncellendi: 200 bin liranın altında iki marka kaldı.

​İHH gönüllüsü 4 yiğidi kaybettik.

Siyah beyazlılar, ligde üst üste 4 maçtır puan alamıyor.

​Müslüme soruşturması ile ilgili yeni gelişme.

İzlediği diziden etkilendi, 'tam bağımsız dağ adamı' oldu.

​Yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda kişi yaralandı.

​'Şehir değiştiren' köy yeni yerine taşınmak için gün sayıyor.

Türkmenistan'la 9 maddelik ortak bildiri imzalandı.

​Yıldız Sarayı'na ait hiç yayımlanmamış belgeler arşivlerden gün yüzüne çıkarıldı.

​Fuat Oktay: Döviz kurları üzerinden yürütülen kampanya sonuçsuz kalacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.